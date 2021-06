Les personnes avec des accents d’Essex et de Londres semblent les moins intelligentes, selon les scientifiques

Les BRITS avec des accents d’Essex ou de Londres semblent les moins intelligents, disent les scientifiques.

Des chercheurs de l’Université d’Essex ont étudié les attitudes envers les accents chez les Britanniques âgés de 18 à 32 ans dans le sud-est de l’Angleterre.

L’accent d’Essex – très apprécié des fans de la série télévisée à succès TOWIE – semble le moins intelligent, selon une nouvelle enquête Crédit : ITV

Les personnes avec des accents londoniens – comme la star d’EastEnders Danny Dyer – étaient également considérées comme intelligentes, selon l’étude Crédit : BBC

Et parler comme quelqu’un d’EastEnders ou d’Essex conduit les gens à faire des hypothèses peu flatteuses, selon le rapport.

Près de 200 personnes ont écouté des clips de dix secondes d’autres jeunes lisant la même phrase à haute voix.

On a demandé aux gens de juger à quel point la personne semblait amicale, intelligente et digne de confiance.

Les voix enregistrées ont toutes été faites par le Dr Amanda Cole, chercheuse au département de langue et de linguistique de l’Université d’Essex.

ACCENT SNOBS

L’enquête a montré que les habitants de l’Essex, de Londres ou ceux qui appartiennent à la classe ouvrière et/ou issus d’une minorité ethnique étaient jugés moins intelligents, amicaux et dignes de confiance.

Mais les habitants du sud-ouest de Londres et de la plupart des comtés d’origine ont été jugés plus positivement.

Les femmes étaient jugées légèrement moins intelligentes, mais plus amicales et dignes de confiance que les hommes, en fonction de leur voix.

Le Dr Cole a déclaré: « Lorsque nous entendons quelqu’un parler, nous portons très rapidement des jugements sur lui et le groupons en catégories.

Les habitants de l’Essex et de Londres ont été jugés moins intelligents que les habitants d’autres régions Dr Amanda Cole

« Les gens d’Essex et de Londres étaient jugés moins intelligents que les gens d’autres régions.

« De plus, les gens de la classe ouvrière (de tout le sud-est de l’Angleterre) ont été jugés moins intelligents, amicaux et dignes de confiance que les gens de la classe moyenne.

« Et les personnes issues d’une minorité ethnique étaient jugées moins intelligentes que les Blancs uniquement sur la base de leur accent. »

L’accent Essex a récemment été élu le plus sexy du Royaume-Uni.

Le Dr Amanda Cole de l’Université d’Essex a enregistré 100 accents différents Crédit : https://www.essex.ac.uk/people

Mais en 2019, l’accent de Birmingham était classé le moins sexy de Grande-Bretagne.

L’étude du Dr Cole a révélé que les habitants de l’Essex étaient jugés 11% moins intelligents que les habitants du sud-ouest de Londres.

Parmi les personnes interrogées, les Britanniques de la classe ouvrière se sont révélés 14% moins intelligents que les personnes de la classe moyenne supérieure.

Les chercheurs ont découvert que les femmes étaient considérées comme 5 % plus dignes de confiance et amicales que les hommes, mais 2 % moins intelligentes.

Le Dr Cole a appelé à « la diversité des accents » et a déclaré que les gens ne devraient pas avoir à « abandonner leur accent pour mieux s’entendre dans la vie ».

Elle a déclaré: « Nous vivons dans un cercle vicieux dans lequel les plus privilégiés parlent avec l’accent le plus estimé – et sont donc jugés comme les plus compétents et intelligents, ce qui les aide à maintenir leur privilège.

« Cette façon de penser est si omniprésente qu’elle reste totalement incontestée. »