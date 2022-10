Les personnes aux prises avec des coûts en spirale devraient trouver un meilleur salaire, déclare le président conservateur Jake Berry

©News Group Newspapers Limited en Angleterre No. 679215 Siège social : 1 London Bridge Street, Londres, SE1 9GF. “The Sun”, “Sun”, “Sun Online” sont des marques déposées ou des noms commerciaux de News Group Newspapers Limited. Ce service est fourni selon les conditions générales standard de News Group Newspapers’ Limited conformément à notre politique de confidentialité et de cookies. Pour vous renseigner sur une licence de reproduction de matériel, visitez notre site de syndication. Consultez notre dossier de presse en ligne. Pour d’autres demandes, contactez-nous. Pour voir tout le contenu sur The Sun, veuillez utiliser le plan du site. Le site Web de Sun est réglementé par l’Independent Press Standards Organization (IPSO)

Nos journalistes s’efforcent d’être précis, mais nous commettons parfois des erreurs. Pour plus de détails sur notre politique de réclamation et pour déposer une réclamation, veuillez cliquer sur ce lien : thesun.co.uk/editorial-complaints/