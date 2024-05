Les personnes autistes semblent être plus sensibles à d’autres troubles de santé non transmissibles

Les recherches de Rew ont révélé que les adultes autistes signalent des taux plus élevés de diverses conditions médicales non transmissibles que les adultes non autistes. Ces taux accrus de troubles concernaient tous les principaux systèmes organiques. Le document a été publié dans Autisme moléculaire.

L’autisme, ou trouble du spectre autistique, est une maladie neurodéveloppementale caractérisée par des difficultés de communication et d’interaction sociales, ainsi que par des modèles de comportement, d’intérêts ou d’activités restreints et répétitifs. Les symptômes apparaissent généralement dans la petite enfance et peuvent varier de légers à graves. Les signes courants incluent des difficultés à comprendre les signaux sociaux, à engager une conversation et à établir un contact visuel.

Les estimations actuelles suggèrent que 2,8 % des enfants reçoivent un diagnostic d’autisme à l’âge de 8 ans. Des études indiquent que les personnes autistes courent un risque accru de développer d’autres problèmes de santé physique et mentale. Ces individus ont également tendance à avoir une espérance de vie plus courte. Certaines de ces différences peuvent être attribuées à des décès dus à des problèmes neurologiques (par exemple, des convulsions) et au suicide, mais beaucoup restent inexpliqués.

L’auteur de l’étude, John H. Ward, et ses collègues voulaient comparer la santé physique à long terme des personnes autistes et non autistes, en tenant compte d’un large éventail de variables démographiques et de facteurs de risque pour la santé, tels que le tabagisme, la consommation d’alcool et l’indice de masse corporelle. . Ils ont mené une enquête en ligne.

Les participants à l’enquête étaient 2 305 personnes de plus de 16 ans, avec ou sans diagnostic d’autisme. Les auteurs de l’étude les ont recrutés via des bases de données telles que la base de données de recherche sur l’autisme de Cambridge (CARD) et le réseau Discover d’Autistica, les médias sociaux, ainsi que des organismes de bienfaisance et des groupes de soutien dans le domaine de l’autisme. Parmi les participants, 1 129 étaient autistes et 1 176 non autistes. Leur âge moyen était de 42 ans.

Les participants à l’étude ont rempli un questionnaire élaboré par les auteurs de l’étude (l’Enquête sur l’autisme et la santé physique). Ce questionnaire portait sur diverses données démographiques et facteurs de risque pour la santé (poids, tabagisme, consommation d’alcool) et les obligeait à indiquer s’ils en avaient déjà souffert parmi une longue liste de problèmes de santé physique. Ces conditions ont été regroupées en fonction des systèmes organiques qu’elles affectaient. L’enquête demandait également aux participants de déclarer les données sur les antécédents médicaux de tous les parents biologiques au premier degré.

Les résultats ont montré que les troubles de santé physique dans tous les systèmes organiques étaient plus fréquents chez les personnes autistes que chez les personnes non autistes. Cette différence persiste même après avoir pris en compte l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le pays de résidence, le niveau d’éducation, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, la consommation d’alcool et les antécédents médicaux familiaux.

Le seul groupe d’affections pour lequel la différence n’était pas claire était celui des affections hématologiques et endocriniennes. D’un autre côté, les personnes autistes étaient 2 à 3 fois plus susceptibles de souffrir de troubles gastro-intestinaux, rhumatologiques, neurologiques et rénaux/hépatiques. Ces différences étaient présentes dans tous les groupes d’âge.

« Nos résultats suggèrent qu’il existe des risques plus élevés de problèmes de santé physique concomitants et de besoins de santé complexes tout au long de la vie chez les personnes autistes par rapport aux personnes non autistes. Cela peut être dû à des facteurs biologiques (par exemple génétiques ou hormonaux) au risque de ces problèmes de santé physique et/ou à des problèmes sociaux/économiques liés à des expériences de vie négatives, à la stigmatisation, ainsi qu’à une moins bonne qualité des soins de santé autodéclarés. Il est important de noter qu’aucune cause unique de la moins bonne santé physique des autistes n’émerge de la littérature existante ou de la présente étude », ont conclu les auteurs de l’étude.