Les personnes autistes peuvent ressentir la douleur plus intensément : étude

Les chercheurs voulaient savoir si les personnes autistes souffraient plus que la population générale.

“Nous savons que l’automutilation peut provenir de tentatives de suppression de la douleur, et il se peut qu’ils se blessent afin d’activer, inconsciemment, un mécanisme physique de” douleur inhibe la douleur “”, a déclaré Bar-Shalita dans un communiqué de presse universitaire. .

MARDI 31 janvier 2023 (HealthDay News) — Les personnes autistes ressentent la douleur à une intensité plus élevée que les autres, ce qui est le contraire de ce que beaucoup croient être vrai, selon de nouvelles recherches.

Des études antérieures ont montré que les personnes atteintes de ce dysfonctionnement de la modulation sensorielle ressentent plus de douleur, a déclaré Bar-Shalita. Ce dysfonctionnement survient chez les personnes autistes à un taux de 70% à 90%. C’est l’un des critères utilisés pour diagnostiquer l’autisme et il est associé à la gravité de l’autisme.

L’étude a inclus 52 adultes atteints d’autisme de haut niveau et 52 personnes en bonne santé. Les chercheurs ont utilisé des tests psychophysiques pour évaluer la douleur afin d’examiner le lien entre le stimulus et la réponse.

Un chercheur, à l’aide d’un ordinateur, contrôlerait la durée et l’intensité du stimulus. La personne examinée devait classer l’intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 100.

L’étude a révélé que les personnes autistes souffraient davantage et que leur mécanisme de suppression de la douleur était moins efficace.

« La croyance répandue était qu’ils sont soi-disant « indifférents à la douleur », et il y a des rapports selon lesquels le personnel médical et d’autres professionnels les ont traités en conséquence. Les résultats de notre étude indiquent que dans la plupart des cas, la sensibilité à la douleur des personnes autistes est en fait plus élevée que celle de la plupart de la population, alors qu’en même temps, elles ne parviennent pas à supprimer efficacement les stimuli douloureux », a déclaré Bar-Shalita.