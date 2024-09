Les personnes atteintes de troubles de la conscience peuvent effectuer des tâches cognitives

1. Dans une large cohorte d’individus souffrant de troubles de la conscience ne présentant aucune réponse observable aux commandes verbales, environ 25 % ont réalisé une tâche cognitive observée sur l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou l’électroencéphalographie (EEG).

2. Environ un sur trois des personnes présentant une réponse observable aux commandes ont démontré une réponse cognitive correspondante.

Niveau de preuve : 1 (Excellent)

Résumé de l’étude : Les personnes atteintes de troubles neurologiques graves ne réagissent pas de manière comportementale aux commandes. Pourtant, leur cerveau est activé à l’IRMf ou à l’EEG pendant les tâches cognitives. Ce phénomène est appelé dissociation cognitive motrice (DCM). Non seulement la DCM est associée à de meilleurs résultats de récupération, mais le fait de ne pas détecter sa présence pourrait nuire aux objectifs des décisions de soins et au bien-être émotionnel des soignants. Il existe une variabilité considérable dans les directives cliniques concernant la DCM. Cette étude de cohorte prospective a porté sur 353 adultes atteints de troubles de la conscience, dont la capacité à présenter des réponses observables aux commandes selon la classification de l’échelle de récupération du coma révisée (CRS-R) variait. Un traumatisme cérébral était un cas contributif chez 50 % de ces participants. Environ 25 % des personnes sans réponse observable aux commandes présentaient des signes de DCM à l’IRMf ou à l’EEG, tandis qu’une réponse cognitive était détectée chez 38 % des personnes présentant une réponse observable aux commandes. La DCM était associée à un âge plus jeune, à un traumatisme cérébral et à un délai plus long depuis la blessure. Le biais de survie a potentiellement limité l’étude, car les participants avaient survécu à la lésion initiale aiguë et l’hétérogénéité des analyses IRMf et EEG entre les sites. Néanmoins, ces résultats suggèrent que la CMD pourrait être plus répandue qu’on ne le pensait auparavant et devraient inciter à une validation et une intégration plus poussées des examens IRMf et EEG basés sur les tâches chez les patients souffrant de troubles de la conscience.

En profondeur [prospective cohort study]: Cette étude de cohorte prospective a examiné la présence de troubles cognitifs majeurs chez les adultes atteints de troubles de la conscience. Les participants ont été recrutés dans des unités de soins intensifs, des services hospitaliers, des centres de réadaptation, des maisons de retraite et dans la communauté. Les critères d’exclusion comprenaient des diagnostics neurologiques ou psychiatriques antérieurs et des contre-indications à l’IRM ou à l’EEG. Des études d’IRMf et d’EEG ont été menées pour évaluer les réponses cognitives aux commandes basées sur des tâches. Sur les 353 participants inclus dans l’étude, 241 ont été classés comme n’ayant aucune réponse observable aux commandes avec un diagnostic de coma ou d’état végétatif ou d’état de conscience minimale-moins sur le CRS-R. L’âge médian des participants inclus était de 37,9 ans et l’intervalle médian entre la lésion cérébrale et l’évaluation du CRS-R était de 7,9 mois. Un traumatisme cérébral était une cause contributive chez 50 % des participants, l’arrêt cardiaque ou la lésion hypoxique et les événements cérébrovasculaires étant les autres causes majeures. Français Une CMD a été détectée chez 60 des 241 participants (25 %), dont 11 (18 %) avaient été évalués uniquement par IRMf, 13 (22 %) par EEG uniquement et 36 (60 %) par les deux techniques. La CMD était associée à un âge médian inférieur (30,5 ans contre 45,3 ans), à un traumatisme crânien comme facteur étiologique (65 % contre 38 %) et à un diagnostic d’état de conscience minimale moins (53 % contre 38 %). Inversement, parmi les 112 participants qui ont démontré des réponses observables aux commandes, 43 (38 %) ont montré une réponse aux commandes sur IRMf, EEG ou les deux. Ces résultats suggèrent que la CMD pourrait être plus répandue qu’on ne le pensait auparavant et ont servi à inciter à des études de validation à grande échelle plus rigoureuses pour standardiser et intégrer les techniques d’IRMf et d’EEG dans l’évaluation des patients atteints de troubles de la conscience.

