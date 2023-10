Une nouvelle étude menée auprès d’étudiants de premier cycle a révélé que les personnes souffrant d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) étaient plus susceptibles d’être du genre à être du soir que les personnes ne souffrant pas de ce trouble. De plus, les personnes atteintes de TDAH étaient plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs. Cette tendance était particulièrement prononcée parmi les participants du type soirée. L’étude a été publiée dans le Journal de recherche sur le sommeil.

Les rythmes circadiens sont des processus biologiques internes naturels qui suivent un cycle d’environ 24 heures. Ces rythmes régulent divers modèles physiologiques et comportementaux des organismes vivants, notamment le cycle veille-sommeil, la production d’hormones et la température corporelle.

Il existe deux préférences circadiennes répandues : les types matin et soir. Les personnes du matin se sentent souvent plus alertes et énergiques au petit matin et ont tendance à se réveiller naturellement, tandis que les personnes du soir ont tendance à rester éveillées plus tard, se sentant plus vives et actives vers la fin de la journée. La composition génétique d’un individu influence ces préférences, qui peuvent par la suite affecter ses routines et son efficacité quotidiennes.

Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles les personnes atteintes de TDAH ont tendance à être plus souvent du genre à être du soir. Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des schémas persistants d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité. Cela commence généralement à un âge précoce, mais peut également se poursuivre jusqu’à l’âge adulte.

L’auteur de l’étude, Stephen P. Becker, et ses collègues ont voulu tester cela en examinant les associations avec les symptômes du TDAH et les rythmes circadiens. Plus précisément, ils voulaient savoir si les symptômes d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité du TDAH sont associés à des préférences circadiennes spécifiques, mais également si cette association est liée à certains autres symptômes psychopathologiques.

L’étude a porté sur 4 751 étudiants de premier cycle de cinq universités réparties dans diverses régions des États-Unis. Parmi eux, 73 % étaient des femmes et 80 % étaient identifiés comme blancs. La moitié étaient en première année d’université.

Les participants ont subi des évaluations de leurs préférences circadiennes à l’aide du questionnaire Morningness – Eveningness (MEQ). Ils ont également été évalués pour les symptômes du TDAH à l’aide de l’échelle Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV (BAARS-IV) et pour les symptômes dépressifs et anxieux à l’aide de l’échelle Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21).

Les données ont révélé qu’environ 14 % des participants présentaient des symptômes accrus de TDAH. Au sein de ce groupe, 45,6 % présentaient principalement des symptômes d’inattention, 32,8 % étaient principalement hyperactifs-impulsifs et 21,6 % présentaient un mélange de symptômes de TDAH. De plus, 30 % des participants étaient du type soir, 7 % du type matin, le reste se situant quelque part entre les deux.

Les participants atteints de TDAH étaient plus susceptibles d’être du genre soirée. En examinant les symptômes spécifiques du TDAH, les personnes présentant une inattention plus prononcée étaient plus susceptibles d’être du type soir. Le lien entre le soir et l’inattention était plus fort qu’avec les symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité.

Les personnes présentant des symptômes de TDAH plus prononcés étaient également plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression et d’anxiété. Cependant, le lien avec la dépression était plus fort chez les individus qui étaient également du genre soir.

« En utilisant un large échantillon multisite d’étudiants universitaires, nous avons confirmé que les étudiants présentant des symptômes élevés de TDAH diffèrent clairement de leurs pairs sans TDAH dans leur chronotype, le TDAH étant associé à un chronotype du soir. Nous avons également constaté que cette association est principalement attribuable à des symptômes d’inattention plutôt qu’à des symptômes d’hyperactivité-impulsivité. Cette étude a également montré, pour la première fois, que l’association entre les symptômes d’inattention du TDAH et les symptômes dépressifs est plus forte chez les individus ayant une plus grande préférence pour le soir », concluent les auteurs de l’étude.

L’étude apporte une contribution importante à la compréhension scientifique des liens entre le TDAH et les rythmes circadiens. Cependant, il présente également des limites dont il faut tenir compte. Notamment, la conception de l’étude ne permet pas de tirer des conclusions de cause à effet. De plus, l’étude s’est appuyée uniquement sur des auto-évaluations. Les résultats pourraient ne pas être les mêmes si les diagnostics de TDAH étaient posés par des cliniciens.

