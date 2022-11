Les personnes atteintes de TDAH font face au sevrage alors que la pénurie d’Adderall se poursuit

Assembler des solutions temporaires

Pour ceux qui subissent un sevrage, il n’y a pas beaucoup de solutions pour gérer la dépression et la fatigue qui peuvent accompagner un accident d’Adderall, a déclaré le Dr Groves. En attendant, il est important que les patients maintiennent des habitudes de santé de base : rester hydraté, manger des aliments nutritifs, dormir suffisamment.

Le Dr Dube a déclaré que les patients qui ne peuvent pas accéder à leurs médicaments devraient appeler leur médecin immédiatement et faire des plans de match. Certains médecins pourraient recommander de passer à un autre médicament pour le TDAH comme le Ritalin ou le Vyvanse. Cependant, tout le monde ne répondra pas à tous les médicaments de la même manière, et souvent les patients ont essayé d’autres marques et se sont installés sur Adderall car il a moins d’effets secondaires.

« Une fois que vous avez trouvé votre médicament et que vous vous sentez bien avec, il est très difficile de changer », a déclaré le Dr Fabrett. “Ce n’est pas juste que nous mettions nos patients en position de prendre ces décisions.” Elle conseille aux patients de réfléchir à ce dont ils ont besoin pour surmonter la pénurie – et si essayer un nouveau médicament vaut le risque d’effets secondaires.

Les patients essaient tout ce qu’ils peuvent pour maintenir un semblant d’équilibre. Taryn Shumaker, 34 ans en Géorgie, a divisé ses pilules en moitiés ou en quarts – “J’ai l’impression de préparer mon bunker apocalyptique”, a-t-elle déclaré.

M. Kenneally est passé à Adderall à libération prolongée, qu’il trouve moins efficace, mais on lui a dit qu’il serait plus facile à trouver. Il rationne également ses pilules, se passant parfois de médicaments le week-end afin d’en avoir assez pour faire son travail.

Faire une pause sur Adderall n’est pas une pratique rare, a déclaré le Dr Groves – certains patients prennent des «congés de médicaments», même lorsqu’il n’y a pas de pénurie, mais ils ne devraient le faire qu’en consultation avec leurs prescripteurs, a-t-elle déclaré. Et seuls certains médicaments pour le TDAH peuvent être divisés en deux, a-t-elle dit, il est donc important de consulter également un médecin avant de le faire.

Vous pouvez également parler avec votre médecin de l’étalement des doses, a déclaré le Dr Fabrett, ou de prendre une dose plus faible. Les patients peuvent explorer des options non médicamenteuses comme la thérapie cognitivo-comportementale ou chercher un coach pour les personnes atteintes de TDAH

Il est important de se rappeler que ce sont des solutions palliatives, un chemin pour que les gens se rendent du point A au point B, a déclaré le Dr Fabrett. “Ce ne sera pas pour toujours.”