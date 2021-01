Les personnes atteintes de longue durée de Covid ont plaidé pour une plus grande reconnaissance de la part des médecins généralistes, des employeurs et du grand public de la maladie alors qu’ils décrivaient des symptômes angoissants aux députés.

Apparaissant à l’APPG sur le coronavirus, le Dr Nathalie MacDermot, médecin clinicienne sous-spécialisée dans les maladies infectieuses pédiatriques, a déclaré que si la sensibilisation s’était améliorée au cours des derniers mois, elle n’était «toujours pas très bonne» auprès du grand public.

La femme de 38 ans a déclaré aux députés qu’elle avait présenté des symptômes du virus en mai avant de développer des douleurs nerveuses et une «légère faiblesse» dans ses jambes.

Au cours des mois d’été, elle a connu une «détérioration significative» et ne peut plus marcher que 200 mètres sans aucune forme d’assistance, ajoutant que la maladie avait affecté sa vessie et ses intestins tout en ressentant des douleurs dans les bras et une faiblesse dans sa prise.

«Je pense que nous devons être beaucoup plus sensibilisés aux soins primaires pour que les gens soient reconnus lorsqu’ils se présentent pour la première fois à leurs généralistes», a déclaré Mme MacDermott.

Elle a ajouté: «Nous avons besoin d’une meilleure reconnaissance par les employeurs. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont lutté avec des problèmes d’emploi et le soutien de leurs employeurs et qui reconnaissent que c’est une véritable condition.

«Je pense que nous avons besoin d’une meilleure reconnaissance du public, en particulier du public plus jeune qui pense qu’ils sont invincibles. J’ai 38 ans et je me demande si je pourrai à nouveau marcher correctement sans béquilles. Cela va-t-il continuer à empirer? Vais-je me retrouver en fauteuil roulant?

«Je pense que si les gens pensaient que Covid n’était pas seulement une maladie bénigne… les gens pensent que c’est léger ou grave et si vous êtes vieux, vous allez devenir sévère et finir à l’hôpital et si vous êtes jeune, vous vous en remettre et vous» Ça ira bien. Je pense qu’ils doivent se rendre compte qu’il y a un entre-deux: oui, vous ne mourrez peut-être pas, mais vous pourriez avoir des problèmes à long terme à le suivre.

Geraint Jones, un pharmacien avancé spécialisé dans le VIH, a déclaré qu’il était initialement devenu malade pendant le week-end de Pâques après avoir travaillé dans des services positifs à Covid. Bien qu’il se sente mieux après 10 jours, il a développé d’intenses douleurs à l’estomac en juillet et un «brouillard cérébral».

Il a ajouté: «Il y a très peu de sensibilisation à Long-Covid dans les communautés, les médias, le public et c’était une sorte de motivation pour vraiment partager mon histoire avec les médias professionnels publics.

«Je suis un homme de 30 ans, je pleurais littéralement par terre parce que je ne savais pas quoi faire, à qui me tourner aussi, sans soutien», a-t-il déclaré.

«Pour moi, je n’aimerais pas imaginer qu’il y ait d’autres personnes qui traversent ou vont vivre quelque chose de très similaire à moi. C’est juste une maladie tellement complexe, elle fluctue, elle change sans véritable pathologie sous-jacente.

Le Dr Linn Jarte, une anesthésiste de 33 ans, a également déclaré aux députés que le simple fait de faire quelques pas la ferait se sentir «absolument horrible» au début de son expérience avec Covid.

«J’avais l’impression que tout mon corps était juste rempli de plomb, mais en même temps, j’avais ce genre de situation de brûlure douloureuse, et cela faisait aussi que mon rythme cardiaque passait à travers le toit», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était douloureuse. avoir des fourmis.

Le Dr Jarte a été affecté par le brouillard cérébral, le décrivant comme un « nuage épais qui ne fait que remplir le cerveau », ajoutant: « J’ai juste arrêté de penser. »

Apparaissant également à la session, Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que ses calculs suggéraient que le Royaume-Uni compte actuellement environ 300 000 cas de long Covid.

Il a souligné: «Chaque fois que je vais à la télévision ou à la radio, je suis confronté à la réponse de l’avocat du diable: ‘eh bien, je ne suis pas une personne âgée, je ne suis pas dans une maison de retraite, dois-je me soucier de cela, ai-je besoin un vaccin, est-ce que je m’éloigne socialement? Cela ne me concerne pas vraiment ».