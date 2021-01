Les personnes atteintes de graisse brune détectable sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques et métaboliques allant du diabète de type 2 à la maladie coronarienne, suggère une nouvelle étude. La graisse brune, également appelée tissu adipeux brun, aide à maintenir la température de votre corps lorsque vous avez trop froid. Contrairement à la graisse blanche, qui stocke des calories, la graisse brune brûle de l’énergie et les scientifiques espèrent qu’elle pourrait détenir la clé de nouveaux traitements contre l’obésité.

«Pour la première fois, il révèle un lien vers un risque plus faible de certaines conditions. Ces résultats nous rendent plus confiants quant au potentiel de ciblage de la graisse brune pour un bénéfice thérapeutique», a déclaré Paul Cohen, professeur adjoint à l’hôpital universitaire Rockefeller aux États-Unis.

L’étude, publiée dans la revue Nature Medicine, confirme et étend les bienfaits pour la santé de la graisse brune suggérés par des études antérieures. Pour l’étude, les chercheurs ont examiné 130 000 TEP de plus de 52 000 patients et ont trouvé la présence de graisse brune chez près de 10% des individus.

Plusieurs maladies courantes et chroniques étaient moins fréquentes chez les personnes atteintes de graisse brune détectable. Par exemple, seulement 4,6% avaient un diabète de type 2, contre 9,5% des personnes qui n’avaient pas de graisse brune détectable. De même, 18,9 pour cent avaient un cholestérol anormal, contre 22,2 pour cent chez ceux sans graisse brune.

De plus, l’étude a révélé trois autres conditions pour lesquelles les personnes atteintes de graisse brune ont un risque plus faible: l’hypertension, l’insuffisance cardiaque congestive et la maladie coronarienne – des liens qui n’avaient pas été observés dans les études précédentes.

Une autre découverte surprenante est que la graisse brune peut atténuer les effets néfastes de l’obésité sur la santé. En général, les personnes obèses ont un risque accru de maladies cardiaques et métaboliques; mais les chercheurs ont constaté que parmi les personnes obèses qui ont de la graisse brune, la prévalence de ces conditions était similaire à celle des personnes non obèses.

«Il semble presque qu’ils sont protégés des effets nocifs de la graisse blanche», a déclaré Cohen. Le rôle de la graisse brune est plus mystérieux dans d’autres conditions comme l’hypertension, qui est étroitement liée au système hormonal.

« Nous envisageons la possibilité que le tissu adipeux brun fasse plus que consommer du glucose et brûler des calories, et participe peut-être réellement à la signalisation hormonale vers d’autres organes », a déclaré le chercheur.

L’équipe prévoit d’étudier plus avant la biologie de la graisse brune, notamment en recherchant des variantes génétiques qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes en ont plus que d’autres – premières étapes potentielles vers le développement de moyens pharmacologiques pour stimuler l’activité de la graisse brune pour traiter l’obésité et les conditions associées. .