Les personnes atteintes de diabète vivant dans des zones à faible revenu courent un risque plus élevé d’amputation

Contenu de l’article Plus de 7 000 personnes avec diabète subir une amputation d’une jambe, d’un pied ou d’un orteil chaque année – et la majorité de ces procédures auraient pu être évitées, a déclaré l’Institut canadien d’information sur la santé dans un rapport publié jeudi.

Contenu de l’article Le rapport disait que les personnes atteintes diabète Les personnes vivant dans les quartiers aux revenus les plus faibles sont trois fois plus susceptibles de subir une amputation que celles vivant dans les communautés aux revenus les plus élevés. Les personnes vivant dans des communautés éloignées couraient également un risque plus élevé d’amputation que les personnes vivant dans les centres urbains. « Notre rapport examine les amputations de jambes qui surviennent chaque année en tant que complication liée au diabète », a déclaré Erin Pichora, responsable du programme de santé de la population de l’ICIS, lors d’une entrevue. « Nous les étudions parce qu’ils sont en grande partie évitables. » Le manque d’accès à un prestataire de soins primaires pour aider les personnes à gérer leur diabète est probablement l’un des facteurs à l’origine des inégalités, a déclaré Pichora. Des disparités sont également probables dans l’accès aux spécialistes capables de traiter les plaies diabétiques aux pieds – y compris les podologues et les podologues – avant qu’elles ne s’aggravent, a-t-elle déclaré.

Contenu de l’article Diabète Canada a déclaré que le rapport de l’ICIS montre l’importance de garantir aux personnes atteintes de diabète un accès équitable aux soins et aux ressources dont elles ont besoin. « Les personnes diabétiques qui subissent une amputation sont confrontées à une détresse émotionnelle et financière importante », a déclaré Laura O’Driscoll, directrice principale des politiques chez Diabète Canada, dans une déclaration envoyée par courriel à La Presse Canadienne. « Nous devons veiller à ce que toutes les personnes atteintes de diabète aient un accès rapide et abordable aux médicaments, aux appareils, à l’éducation et aux soins nécessaires pour gérer leur maladie et prévenir des complications comme l’amputation. » Les chercheurs de l’ICIS ont examiné les dossiers hospitaliers de partout au Canada pour les exercices 2020-2021 et 2022-2023 et ont découvert environ 7 720 amputations de « membres inférieurs » associées au diabète par année chez les personnes de 18 ans et plus.

Contenu de l’article Chaque année, il y avait environ 3 080 hospitalisations pour amputations de jambe « au-dessus de la cheville » et 4 640 hospitalisations pour amputations « de cheville et en dessous », y compris les pieds et les orteils. Le Dr Charles de Mestral, chirurgien vasculaire et scientifique à l’hôpital St. Michael’s de Toronto et consultant pour le rapport, a déclaré que les personnes atteintes de diabète courent un risque d’amputation de la jambe pour deux raisons. L’une d’entre elles concerne les lésions nerveuses causées par le diabète, ce qui signifie que les patients sont incapables de sentir leurs pieds et ne savent donc pas s’ils ont une blessure, ce qui fait qu’elle s’aggrave sans traitement, a-t-il expliqué. L’autre raison est une mauvaise circulation ou une maladie artérielle périphérique causée par le diabète. « Rien ne guérit s’il n’y a pas une bonne circulation sanguine », a déclaré de Mestral.

Contenu de l’article Il a déclaré qu’il était souvent capable de sauver des patients de l’amputation en pratiquant une intervention chirurgicale pour améliorer le flux sanguin vers les pieds, mais qu’il avait également des cas impliquant une « infection potentiellement mortelle ou une douleur débilitante » où l’ablation du pied ou de la jambe était la seule option. Empêcher les blessures de se produire en premier lieu – ce qui peut parfois être aussi simple que porter des chaussures appropriées ou se faire enlever les callosités – est le moyen le plus important de prévenir les amputations, a-t-il déclaré. Les personnes atteintes de diabète devraient vérifier leurs pieds tous les jours, a déclaré de Mestral, et consulter un médecin si elles constatent que des plaies commencent à se développer. Parce que l’accès aux soins primaires, aux podologues, aux podiatres et aux infirmières spécialisées en soins des plaies est inéquitable au Canada, la Dre Nicole Woods tente de développer d’autres moyens pour les personnes atteintes de diabète de se faire examiner régulièrement les pieds.

Contenu de l’article Woods, directeur de l’Institut de recherche en éducation du University Health Network de Toronto, a déclaré qu’environ 80 pour cent des amputations des membres inférieurs pourraient être évitées grâce à un dépistage approprié. « Ce que nous devons faire en tant que système, c’est remédier à cet accès inéquitable au dépistage », a-t-elle déclaré. Dans le cadre d’un projet de recherche financé par Diabète Canada, Woods et son équipe tentent de former d’autres personnes de la communauté, outre les médecins et les infirmières, au dépistage des blessures aux pieds chez les personnes diabétiques. Ceux-ci peuvent inclure des préposés aux services de soutien à la personne, des membres de la famille et des travailleurs des refuges, a-t-elle déclaré. « Il s’agit simplement de remarquer une blessure précoce, quelque chose qui doit simplement être examiné et reconnu plus tôt », a déclaré Woods. « C’est quelque chose que nous pouvons faire les uns pour les autres et pour nous-mêmes. »

