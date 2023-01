Les personnes atteintes de cancer devraient se méfier des compléments alimentaires

De plus, les médias sociaux amplifient et normalisent souvent cette désinformation, note Johnson. Dans un étude 2021 publié dans le Journal de l’Institut national du cancerlui et ses collègues ont découvert qu’un tiers des articles les plus populaires sur le traitement du cancer publiés sur les réseaux sociaux en 2018 et 2019 contenaient des informations fausses, inexactes ou trompeuses qui étaient souvent préjudiciables.

Certaines des fausses allégations étaient centrées sur des remèdes à base de plantes non prouvés et potentiellement dangereux, selon Johnson. Celles-ci comprenaient “le cancer du poumon peut être guéri avec de l’huile de cannabis” et “les baies dorées guérissent et préviennent le cancer”.

Compte tenu des affirmations exagérées de «remèdes», certains patients peuvent garder leur utilisation de suppléments sous le radar de peur d’être jugés ou critiqués.

“Les cliniciens doivent éviter de faire en sorte que les patients se sentent jugés ou de dire aux gens de ne pas aller en ligne pour faire leurs propres recherches”, a déclaré Johnson.

Au lieu de cela, guider les patients vers des sources précises d’informations en ligne peut être un moyen d’aider les patients à se sentir autonomes, dit-il. Cancer.gov et le Memorial Sloan Kettering Cancer Center À propos de la base de données Herbes fournir des informations accessibles et précises sur les compléments alimentaires et le traitement du cancer aux professionnels de la santé et aux patients, note-t-il.