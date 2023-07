Les personnes âgées vont occuper plus de 150 millions d’emplois dans le monde

Un énorme 150 millions d’emplois seront transférés aux travailleurs de plus de 55 ans d’ici 2030, selon une nouvelle étude mondiale de Bain & Company.

Dans les pays du Groupe des Sept, prédit Bain, les travailleurs âgés et expérimentés représenteront plus du quart de la main-d’œuvre d’ici 2031.

« C’est un changement massif », a déclaré mardi Andrew Schwedel, associé chez Bain & Company, à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« Le Japon est déjà à l’avant-garde avec près de 40 % de la population active de plus de 55 ans. L’Europe et les États-Unis ne sont pas loin derrière, [with] n’importe où de 25 à 30%. »

Mais une main-d’œuvre vieillissante n’est pas unique aux marchés développés – la population âgée de la Chine (65 ans et plus), par exemple, doublera d’ici 2050, selon l’étude.

« Moins de jeunes entrent sur le marché du travail, en partie en raison de taux de fécondité plus faibles, en partie d’une éducation plus longue », a ajouté Bain.