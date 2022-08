Les personnes âgées sont les plus seules en été car elles reçoivent moins de visites de leurs proches, selon une enquête

Des MILLIONS de personnes âgées sont les plus seules en été, car elles reçoivent moins de visites de leurs proches et ont plus d’heures à remplir dans la journée.

Une étude menée auprès de 1 400 retraités a révélé que 27 % se sentaient déconnectés lorsque les horaires sociaux de leurs proches s’accéléraient à mesure que les températures augmentaient, ce qui leur laissait moins de temps pour s’enregistrer.

Sur l’enquête auprès de 1 400 personnes âgées, 62% ont déclaré que les visiteurs qui se promènent en été sont une “bouée de sauvetage” Crédit : Getty

Et avec le pays qui connaît des températures record cet été, 43 % souffrent également de la chaleur, ce qui peut les isoler de leur famille et de leurs amis.

Il est également apparu que 57% pensent que les gens parlent davantage de la solitude des personnes âgées en hiver qu’en été, et 62% pensent que l’isolement pendant la période la plus chaude de l’année est un problème tout aussi important.

La recherche a été commandée par Specsavers Home Visits pour soutenir sa campagne #GenerationWOW, qui vise à donner aux personnes âgées une plate-forme pour transmettre leurs compétences et leur expérience de vie à d’autres.

Katie James, directrice et optométriste du service, qui propose des tests oculaires gratuits à domicile pour ceux qui sont éligibles, a déclaré: «Pendant les mois d’été, lorsque les gens ont généralement plus de plans, il est facile d’oublier que les personnes âgées peuvent manquer une interaction précieuse avec les êtres chers en conséquence.

“La recherche a montré qu’il existe un problème caché autour de la solitude chez les personnes âgées pendant cette période.

“Et avec les journées plus longues, il ne fait aucun doute que cela peut souvent sembler un moment assez solitaire pour beaucoup.”

L’étude a également révélé que 62% des personnes interrogées pensent que les gens qui sortent sont une bouée de sauvetage lorsqu’ils se sentent isolés en été.

Alors que 47% ont essayé de rejoindre des clubs sociaux – localement ou en ligne – pour freiner leur solitude.

Mais 22% sont confinés chez eux pendant de longues périodes en été car ils ont du mal à remplir leurs journées, même s’ils pourraient normalement quitter la maison seuls.

Et, malgré le répondant moyen vivant avec deux personnes, 58% ont déclaré que même entourés d’autres personnes, ils peuvent parfois se sentir seuls.

Près d’un sur six (14%) passera une semaine sans avoir une conversation en face à face avec un proche, 40% passant parfois plusieurs jours pendant l’été sans discuter en personne.

Mais alors que 41% aimeraient se faire plus d’amis, 16% trouvent cela difficile, selon les données OnePoll.

L’ennui peut s’installer chez 26 % lorsqu’ils passent plus de temps que d’habitude sans avoir une conversation significative, tandis que 19 % éprouvent des sentiments de tristesse.

Malgré leur état émotionnel, six personnes sur 10 ne souhaitent recevoir la visite de parents que si elles le souhaitent, car elles ne veulent pas se sentir comme un fardeau.

Katie James, de Specsavers Home Visits, qui lance également un service d’audition à domicile dans certaines régions du Royaume-Uni, a ajouté : « Même une petite conversation qui peut sembler insignifiante peut avoir un impact énorme sur la journée d’une personne âgée.

“J’espère que cette recherche mettra en évidence un problème caché, et les lecteurs l’utiliseront comme un rappel pour décrocher le téléphone ou rendre visite à un parent plus âgé qui pourrait cacher ses sentiments de solitude.

“Nos équipes cherchent à donner à ceux qui sont confinés à la maison une interaction en face à face indispensable tout en fournissant un service important qui les aide à maintenir leur qualité de vie.”