Tabeth Gowere (76 ans) gagne plus d’argent en tissant des déchets plastiques. Un groupe de personnes âgées a commencé à tisser du plastique pour améliorer l’environnement et gagner un peu d’argent supplémentaire. Crédit : Jeffrey Moyo/IPS

HARARE, 20 oct (IPS) – Ils n’ont pas de pension ni de soutien financier de la part de leur famille ou de leurs proches, mais ils en ont eux-mêmes. Aujourd’hui, ils sont devenus des collecteurs de déchets plastiques, qu’ils transforment en produits dans leur lutte pour leur survie, gagnant ainsi de l’argent grâce à la pollution plastique croissante au Zimbabwe.

Telle est la vie des personnes âgées du pays, comme Tabeth Gowere, 76 ans, et Elizabeth Makufa, 81 ans, toutes deux originaires de la banlieue à forte densité de Glenora, à Harare, où elles sont devenues célèbres en tant que récupératrices de déchets plastiques.

Gowere et Makufa, grâce aux déchets plastiques, prennent désormais soin d’eux-mêmes financièrement malgré leur vieillesse, disent-ils.

« Au début, nous avons vu des déchets plastiques voler par le vent, et nous avons commencé à les ramasser, à nettoyer l’environnement, à les brûler, mais nous avons ensuite réalisé que nous pouvions fabriquer quelque chose avec ces plastiques et gagner de l’argent. Ainsi, en utilisant des déchets plastiques, nous avons commencé à tisser différentes choses, notamment des tapis pour décorer les canapés. Beaucoup de gens ont été impressionnés par notre travail et ont commencé à passer des commandes pour les produits en plastique que nous fabriquions”, a déclaré Gowere à IPS.

Makufa, comme Gowere, a également vu de l’or dans les déchets plastiques déversés.

« Nous disons que c’est du gaspillage, mais nous en tirons quelque chose qui nous aide à survivre dans la vie. Je gagne parfois 30 dollars américains par jour en vendant les produits que je fabrique à partir de déchets plastiques, ce qui signifie qu’au moins j’ai de quoi survivre”, a déclaré Makufa à IPS.

Les jeunes apprennent des leçons des entrepreneurs expérimentés dans le domaine des déchets plastiques, comme Michelle Gowere, 40 ans.

« Tisser des objets avec du plastique est une compétence que j’ai apprise de ma belle-mère, Mme Gowere. Nous passons du temps ensemble quotidiennement et, grâce à cela, j’ai fini par apprendre cette compétence auprès d’elle ; cela m’aide, au moins, à aider mes enfants avec de la nourriture à emporter dans leurs boîtes à lunch lorsqu’ils vont à l’école”, a déclaré Michelle à IPS.

Pour la belle-mère de Michelle et bien d’autres, l’environnement a été le deuxième bénéficiaire de l’initiative des gériatres en matière de collecte des déchets plastiques.

« On voit que chez nous, les éboueurs de la commune viennent rarement vider les poubelles. Ainsi, en utilisant des déchets plastiques pour fabriquer nos produits, nous rendons notre environnement propre”, a déclaré Michelle à IPS.

Agence de gestion de l’environnement du Zimbabwe (EMA) à propos 1,65 millions de tonnes des déchets sont produits chaque année au Zimbabwe, le plastique représentant 18 pour cent de ce total.

Cependant, Makufa affirme que ce n’est pas l’amour de l’argent qui les a poussés à se lancer dans les déchets plastiques, mais bien l’amélioration de l’environnement.

« Ce n’est pas parce que nous manquions d’argent que nous nous sommes tournés vers la collecte des déchets plastiques, mais nous avons copié certaines personnes qui le faisaient et nous avons commencé à faire de même. Nous avons pensé à éliminer les déchets plastiques de notre environnement, et nous nous sommes dit que si nous pouvions prendre ces plastiques et les tisser ensemble, nous pourrions avoir des produits impressionnants que nous pourrions vendre et gagner un peu d’argent”, a déclaré Makufa à IPS.

Alors que le groupe de personnes âgées fait une différence dans la lutte collective contre les déchets plastiques, les autorités locales saluent leur contribution mais ajoutent qu’il est de la responsabilité de chacun de prendre soin de l’environnement.

« Le travail de protection de l’environnement ne relève pas uniquement de la responsabilité du conseil. En fait, il est du devoir de chacun de veiller à la propreté de l’endroit où il vit. En tant que conseil, nous remercions les gens qui commencent à se rendre compte que les déchets plastiques rapportent de l’argent. Ce ne sont pas tous les déchets qui doivent être jetés ; il y a ce que nous appelons le recyclage, et certaines personnes gagnent de l’argent avec cela, mais le devoir de prendre soin de notre environnement n’est pas une prérogative du conseil, mais aussi des gens ordinaires”, a déclaré à IPS, Innocent Ruwende, porte-parole du conseil municipal de Harare.

Priscilla Gavi, directrice de Help Age Zimbabwe, une organisation non gouvernementale chargée de répondre aux besoins des personnes âgées, affirme que celles-ci jouent également un rôle essentiel dans la lutte contre les déchets plastiques.

« La vieillesse ne rend pas quelqu’un incapable de subvenir aux besoins de sa famille et de prendre soin de lui-même. Cela n’empêche pas les personnes âgées de travailler pour leur pays. En fait, la vieillesse donne aux gens la possibilité d’utiliser les compétences acquises au cours de leur âge précoce et, par exemple, ils utilisent le plastique, produisant différentes choses à vendre à partir de déchets plastiques, tout en débarrassant également l’environnement des déchets plastiques », a déclaré Gavi. IPS.

Pourtant, pour beaucoup comme Makufa, la collecte des déchets plastiques s’est également révélée être une activité thérapeutique en plus d’être une entreprise économique.

« Ces choses que nous fabriquons de nos propres mains à partir de déchets plastiques nous aident à nous reposer du stress mental dû aux problèmes que nous rencontrons ces jours-ci et qui nous mettent à rude épreuve psychologiquement. Cela nous aide donc à être toujours occupés et à éviter de trop réfléchir à des choses sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle », a déclaré Makufa.

Gowere et Makufa ainsi que d’autres recycleurs âgés et entrepreneurs du plastique ont suscité l’admiration d’organisations comme l’EMA.

« Il s’agit d’une initiative louable qui promeut le recyclage des déchets et développe le recyclage en tant qu’entreprise. Cela réduit la quantité de déchets qui finissent dans les décharges et dans l’environnement. Les déchets plastiques mettent des centaines d’années à se décomposer et libèrent des toxines nocives dans l’environnement lorsqu’ils sont brûlés», a déclaré à IPS, Amkela Sidange, porte-parole de l’EMA.

