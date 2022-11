Les personnes âgées peuvent obtenir un bilan de santé gratuit au YMCA de Kelowna

Vous êtes senior et vous vous interrogez sur votre état de santé général ?

Le YMCA de Kelowna offre une évaluation de santé gratuite d’une heure le 23 novembre, à partir de 8h00. à 13 h, testant l’endurance cardiovasculaire, l’équilibre, la flexibilité, la tension artérielle, la force, l’agilité, etc.

La directrice des promotions de la santé du YMCA, Adriane Long, a déclaré que l’objectif était de faciliter l’activité et la socialisation des personnes âgées.

« Ces évaluations de la santé donnent aux personnes âgées un point de départ pour établir leurs routines d’exercice, les présenter à notre communauté de soutien du YMCA et fournir des informations sur les programmes et les services qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs.

Fran Millar était l’une des participantes au dernier bilan de santé gratuit au Y, après s’être blessée à la hanche. Depuis lors, elle a intégré le Y à sa routine de récupération habituelle.

“Je reçois beaucoup de valeur de la piscine”, a déclaré Millar. “Cela fait travailler les genoux, les hanches et le tronc.”

L’espace est limité. Réservez votre place en envoyant un courriel à membership@ymcasibc.ca ou en appelant le 250-491-9622.

