Les personnes âgées ne sont pas épargnées par les hostilités en Israël/Palestine

Le mois dernier a été un cauchemar pour les civils israéliens et palestiniens, y compris les personnes âgées.

Environ 1 400 personnes ont été tuées en Israël et plus de 240 pris en otage depuis le 7 octobre, selon le gouvernement israélien. Les vieilles vies comptentun projet de l’Université de Haïfa, rapporte que plus de 110 personnes âgées ont été tués lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre. D’autres Survécu l’attaque mais perdu membres de la famille ou les soignants.

Pendant qu’ils libéré Nurit Cooper, 79 ans, et Yocheved Lifshitz, 85 ans, le 23 octobre, des groupes armés palestiniens détiennent toujours en otage d’autres personnes âgées, notamment Survivants de l’Holocauste, personnes atteintes de démenceet militants pour la paix.

Au moins 35 personnes âgées sont retenus en otages ou portés disparus, selon le Forum sur les otages et les familles disparues. Le Comité international de la Croix-Rouge insistant pour qu’ils aient accès aux otages, ce qui devrait leur être accordé en vertu du droit international, ceux qui en ont besoin médicaments et soins je ne les obtiendrai peut-être pas.

La prise d’otages et le meurtre délibéré de civils israéliens par le Hamas et d’autres groupes armés constituent des crimes de guerre.

Les personnes âgées n’ont pas non plus été épargnées à Gaza. Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, dont 667 personnes âgées, selon le ministère de la Santé de Gaza. Au milieu de bombardements incessants qui ont réduit des quartiers entiers en ruines, les autorités israéliennes ont ordonné à plus d’un million de personnes de fuir le nord de Gaza. Mais pour de nombreuses personnes âgées, l’évacuation est impossible. Ceux qui fuient sont confrontées à des difficultés particulières, notamment en matière d’accès aux médicaments.

d’Israël punition collective de la population de Gaza en coupant la nourriture, l’eau, l’électricité et le carburant, et en bloquant délibérément l’aide humanitaire, qui est crimes de guerreaggrave une situation déjà désastreuse pour les personnes âgées coincées dans la bande de Gaza.

Le bouclage illégal de Gaza par Israël depuis 16 ans, dans le cadre du crimes contre l’humanité L’apartheid et les persécutions commises par Israël contre les Palestiniens nuisent depuis longtemps aux personnes âgées. En 2021, HelpAge International a constaté que 80 pourcent des personnes interrogées à Gaza avaient besoin d’une assistance médicale et 78 pour cent se sentaient anxieuses la plupart du temps ou tout le temps.

Loi humanitaire internationale garanties respect et protection particuliers aux civils plus âgés, qui peuvent être confrontés à un risque accru de blessures et d’abus en cas de conflit armé. Les parties au conflit devraient prendre des dispositions pour évacuer en toute sécurité les personnes âgées des zones assiégées ou encerclées.

Le Hamas et le Jihad islamique devraient immédiatement libérer tous les civils détenus, y compris les otages plus âgés, et Israël devrait cesser ses attaques illégales, rétablir l’eau et l’électricité et autoriser l’arrivée à Gaza de l’aide, du carburant, de la nourriture et des médicaments dont elle a cruellement besoin.