On craint de plus en plus que certaines personnes âgées et vulnérables ne prennent pas le vaccin Pfizer.

Dans un centre de santé du sud de Londres, The Mail on Sunday a appris qu’il restait 75 doses de vaccin, car la consommation avait été si faible.

Les gestionnaires ont dû se démener pour trouver d’autres patients à vacciner et ont même offert un coup aux volontaires en bonne santé qui y travaillaient.

Le vaccin Pfizer doit être utilisé dans les cinq jours suivant sa décongélation ou il n’offre aucune protection. Les experts ont suggéré que les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à se déplacer ou être nerveuses à l’idée de s’aventurer à l’extérieur.

Caroline Abrahams, d’Age UK, a déclaré: « Le simple fait de se rendre à l’hôpital et d’en revenir est un énorme défi pour beaucoup de personnes âgées. »

Mais un porte-parole du NHS a insisté: « L’adoption a été forte jusqu’à présent. »

Les craintes font suite à des rapports selon lesquels les résidents des foyers de soins n’ont pas encore reçu le vaccin en grand nombre, bien qu’ils soient classés comme hautement prioritaires.

Le Times a rapporté des chiffres de Whitehall qui suggéraient que les personnes prises en charge ne représentaient que 0,3% des 613 000 premières personnes qui ont reçu le vaccin.