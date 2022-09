Les personnes âgées essaient de faire face à des budgets limités

« Si j’étais une personne plus jeune, je pense que je serais capable de rebondir après toutes les difficultés que j’ai », m’a-t-elle dit. “Je ne m’étais tout simplement jamais imaginé être dans cette situation à l’âge que j’ai maintenant.”

Elaine Ross

“S’il vous plaît, aidez-moi ! Je viens d’avoir 65 ans et [am] invalide sur invalidité. Mon mari est sur la sécurité sociale et nous n’avons même pas les moyens d’acheter des produits d’épicerie. Ce n’est pas ce que j’avais en tête pour les années dorées.

Interrogée sur ses problèmes, Ross, 65 ans, parle d’une tornade qui a balayé le centre de la Floride le jour de la marmotte en 2007, détruisant sa maison. Trop tard, elle a appris que sa couverture d’assurance n’était pas adéquate et ne remplacerait pas la plupart de ses biens.

Pour joindre les deux bouts, Ross a commencé à travailler deux emplois : comme coiffeur et représentant du service à la clientèle dans un dépanneur. Avec son nouveau mari, Douglas Ross, un machiniste, elle a acheté une nouvelle maison. La guérison semblait possible.

Ensuite, Elaine Ross est tombée deux fois sur plusieurs années, s’est cassé la jambe et a fini par subir trois arthroplasties de la hanche. Essayant de gérer le diabète et assailli par la douleur, Ross a cessé de travailler en 2016 et a demandé une assurance invalidité de la sécurité sociale, qui lui verse désormais 919 $ par mois.

Elle n’a pas de pension. Douglas a cessé de travailler en 2019, n’étant plus en mesure de gérer les exigences de son travail en raison d’un mal de dos. Lui non plus n’a pas de pension. Avec le paiement de la sécurité sociale de Douglas de 1 051 $ par mois, le couple vit avec un peu plus de 23 600 $ par an. Leurs maigres économies se sont évaporées avec diverses dépenses d’urgence et ils ont vendu leur maison.

Leur loyer à Empire, en Alabama, où ils vivent maintenant, est de 540 $ par mois. Les autres dépenses régulières incluent 200 $ par mois pour leur camion et leur essence, 340 $ pour les primes Medicare Part B, 200 $ pour l’électricité, 100 $ pour les médicaments, 70 $ pour le téléphone et des centaines de dollars – Ross n’a pas fourni d’estimation précise – pour la nourriture.

“Toute cette inflation, ça nous tue”, a-t-elle déclaré. À l’échelle nationale, le prix des aliments consommés à la maison devrait augmenter de 10 à 11 % cette année, selon le département américain de l’Agriculture.