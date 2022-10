Les personnes âgées en soins de longue durée sont 3 fois plus susceptibles de recevoir des antidépresseurs que les autres – Kelowna Capital News

Les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée à travers le pays étaient trois fois plus susceptibles de s’être fait prescrire des antidépresseurs au cours des cinq dernières années que celles de la communauté, indique un nouveau rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé.

Un peu plus de 60 % des personnes âgées vivant en soins de longue durée se sont vu prescrire des antidépresseurs en 2017, selon les données analysées par l’institut. Ce chiffre est passé à 62 % des résidents en 2019 et à 65 % en 2021.

Pendant ce temps, l’utilisation d’antidépresseurs chez les personnes âgées vivant dans la communauté est passée de 22 % des personnes âgées en 2019 à 23 % en 2021, indique le rapport.

Tracey Fisher, gestionnaire des produits pharmaceutiques à l’Institut canadien d’information sur la santé, a déclaré que l’utilisation accrue d’antidépresseurs chez les personnes âgées de 65 ans et plus en soins de longue durée n’est pas surprenante.

«Quand vous pensez à la pandémie et aux effets que cela a eu sur les personnes âgées, en particulier celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée, je ne pense pas que les résultats soient surprenants», a-t-elle déclaré.

“Mais je pense qu’il faut y prêter attention… nous examinons toujours des informations sur les tendances comme celle-ci et les mettons à la disposition des décideurs pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant les soins aux personnes âgées.”

Les données ont indiqué que les résidents des établissements de soins de longue durée étaient également huit fois plus susceptibles de se voir prescrire des antipsychotiques l’année dernière que les personnes âgées vivant dans la communauté.

Les prescriptions d’antipsychotiques chez les résidents des établissements de soins de longue durée sont passées de 37 % en 2019 à 43 % en 2021, selon les données. Les médicaments sont utilisés pour traiter la schizophrénie, le trouble bipolaire et les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, y compris les délires, l’agressivité et l’agitation.

« Nous savons que les personnes âgées vivant en soins de longue durée sont plus fragiles. Ils sont plus complexes sur le plan médical », a déclaré Fisher.

« Au cours de ces années de pandémie, nous savons que les personnes âgées ont été touchées de manière disproportionnée par la COVID-19 pendant de longues, longues (périodes) d’isolement. Ils étaient loin de leurs groupes sociaux et de leur famille.

Fisher a déclaré que les chercheurs de son institut ont analysé les données accessibles au public sur les réclamations de médicaments sur ordonnance auprès des programmes publics de médicaments dans toutes les provinces canadiennes et au Yukon. Les données sont recueillies dans le cadre d’un programme appelé le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments sur ordonnance.

Dans l’ensemble, alors que les antidépresseurs étaient les médicaments qui ont connu la plus forte augmentation des prescriptions aux personnes âgées pendant la pandémie, la prescription de médicaments contre le diabète a le plus augmenté chez les personnes âgées entre 2017 et 2021, a déclaré Fisher.

“Nous pensons que la majorité de cette augmentation était due à la prescription d’une classe de médicaments qui aide à réduire les niveaux de glucose dans le sang”, a déclaré Fisher. “Nous pensons que cela pourrait être une raison pour laquelle nous avons vu cette augmentation des médicaments contre le diabète.”

Les données indiquent que le nombre moyen de médicaments prescrits aux personnes âgées a diminué de 2019 à 2020, tandis que le nombre de médicaments prescrits pour les maladies chroniques est demeuré stable.

Il a également suggéré que les médicaments contre les maladies cardiovasculaires représentaient cinq des sept principales classes de médicaments prescrits aux personnes âgées en 2021.

La prescription d’antibiotiques aux personnes âgées a diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19, passant de 38,6 % des personnes âgées de 65 ans et plus recevant des antibiotiques avant la pandémie à 30,5 % en 2021. Cela représente 380 000 personnes âgées de moins recevant des ordonnances d’antibiotiques, dit le rapport.

—Maan Alhmidi, La Presse Canadienne

santé mentaleSeniors