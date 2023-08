Les personnes âgées d’Osoyoos évacuées sont saines et sauves dans les maisons de retraite de Vernon, Kelowna

Une résidence pour personnes âgées de Vernon a ouvert ses portes à un certain nombre de personnes âgées qui ont dû fuir leur domicile à Osoyoos en raison du feu de forêt d’Eagle Bluff.

La résidence pour retraités d’Orchard Valley a accueilli 12 personnes âgées de la communauté de retraite et de soins de Mariposa Gardens le samedi 29 juillet, lorsque le feu de forêt d’Eagle Bluff a traversé la frontière canado-américaine.

L’établissement de soins de longue durée Lakeview Lodge à West Kelowna a également accueilli 84 résidents de Mariposa Gardens.

Maintenant que l’ordre d’évacuation a été levé, Sienna Living – qui exploite les trois résidences – se concentre sur le retour des personnes âgées à la maison en toute sécurité.

« Nous sommes ravis de recevoir la nouvelle de la levée des ordres d’évacuation, ce qui nous permet de nous concentrer sur le retour en toute sécurité de nos résidents et des membres dévoués de l’équipe à Mariposa Gardens », a déclaré Nadia Daniell-Colarossi, responsable des relations avec les médias pour Sienna Living. « Le bien-être et le confort de nos résidents restent notre priorité absolue et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour préparer le foyer à leur retour.

« Avant de ramener tout le monde à Mariposa Gardens, nous suivons nos protocoles post-évacuation pour nous assurer que la maison est sécurisée, sûre et correctement approvisionnée pour les soins aux résidents. »

Daniell-Colarossi a déclaré que Mariposa Gardens avait mis en œuvre rapidement son plan d’évacuation d’urgence samedi, assurant la sécurité de 96 personnes âgées en les relocalisant.

« Tous les résidents se portent bien et ont pu apporter certaines de leurs affaires », a-t-elle déclaré.

Les résidents devraient retourner à Osoyoos dans les prochains jours, a déclaré Daniell-Colarossi mercredi.

« Nous continuerons à donner la priorité au bien-être et à la sécurité de nos résidents tout au long de ce processus. »

Brendan Shykora

Évacuation en cas d’incendieSeniorsVernonwildfire