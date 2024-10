Les personnes âgées devraient recevoir 2 doses du vaccin COVID mis à jour, selon le CDC

Les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient recevoir deux doses du vaccin COVID-19 récemment mis à jour, recommandent les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les personnes de ces groupes devraient chercher leur deuxième dose au moins six mois après avoir reçu leur première dose, le Le CDC a déclaré mercredi (23 octobre). Cette recommandation ouvre également la porte aux personnes souffrant d’immunosuppression modérée à sévère pour recevoir trois doses, voire plus, a ajouté l’agence. Les patients peuvent discuter avec leur médecin pour savoir s’ils pourraient bénéficier de trois doses ou plus.

« La recommandation reconnaît le risque accru de maladie grave due à COVID 19 chez les personnes âgées et celles qui sont immunodéprimées », a déclaré le CDC. Il reconnaît également que, contrairement à la grippe saisonnière le COVID-19 circule toute l’année, de sorte que certains patients pourraient bénéficier d’un renforcement de leur immunité plus d’une fois par an.

« Recevoir les vaccins COVID-19 recommandés pour 2024-2025 peut restaurer et améliorer la protection contre les variantes du virus actuellement responsables de la plupart des infections et des hospitalisations aux États-Unis », a déclaré le CDC. « La vaccination contre le COVID-19 également réduit le risque de souffrir des effets du Long COVID « .

Il est recommandé à toute personne âgée de 6 mois et plus de recevoir au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 pour 2024-2025. Il existe trois vaccins disponibles, fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax. Les deux premiers coups utiliser l’ARNm une molécule génétique, comme base, tandis que le vaccin Novavax contient des protéines virales et une substance pour stimuler le système immunitaire.

Le CDC ne recommande pas un type de vaccin plutôt qu’un autre, sauf que Novavax n’est approuvé que pour les personnes âgées de 12 ans et plus, tandis que les autres peuvent être administrés à des enfants dès l’âge de 6 mois. Il peut être recommandé aux jeunes enfants de recevoir une à trois doses de vaccin, selon la marque qu’ils reçoivent cette année et s’ils ont déjà été vaccinés contre le COVID-19. Ces détails sont précisé sur le site Web du CDC .

Le Les vaccins 2024-2025 diffèrent des tirs précédents dans la mesure où ils ont été mis à jour pour se prémunir contre les nouvelles versions du coronavirus récemment apparues. Les tirs de Pfizer et Moderna visent une branche du secteur omicron arbre généalogique appelé KP.2, qui a commencé à gagner en domination en juin. Le tir Novavax a été conçu pour cibler une variante antérieure appelé JN.1, que le KP.2 a dépassé.

Depuis l’été, de nouveaux variants sont apparus, avec celui appelé KP.3.1.1 gagnant du terrain en août et restant en tête à la mi-octobre. Même si le virus continue d’évoluer, les tests en laboratoire suggèrent que les trois vaccins 2024-2025 génèrent anticorps contre un large éventail de descendants de JN.1, dont KP.2, KP.3 et leurs proches parents.

Le CDC espère qu’en recommandant des doses supplémentaires aux groupes à haut risque, les gens pourront être mieux protégés contre le virus tout au long de l’année.

Vous pouvez en savoir plus sur les endroits où vous procurer un vaccin contre la COVID-19. sur le site du CDC .

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.