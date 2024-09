Les personnes âgées devraient envisager de prendre des statines pour une meilleure santé

Dans la nouvelle étude récemment publiée dans la revue Cœur l’auteur principal Mihaylova et son équipe ont découvert que le traitement aux statines était à la fois rentable et corrélé à de meilleurs résultats de santé chez les personnes âgées avec ou sans maladie cardiovasculaire antérieure.

Pour cette raison, Mihaylova et ses collègues ont décidé de réexaminer la valeur du traitement par statine pour les personnes âgées en utilisant les dernières preuves et les données démographiques contemporaines.

« Cela est probablement dû au fait qu’un nombre moins important de personnes âgées, en particulier celles n’ayant jamais subi de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, contribuent aux études randomisées sur le traitement par statine, ce qui a conduit à des preuves plus limitées et à une plus grande incertitude », a-t-elle déclaré.

« Malgré les risques élevés de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées et le besoin important de traitements préventifs tels que les statines, les personnes âgées sont moins nombreuses à utiliser des statines que les personnes d’âge moyen », Borislava Mihaylova, Ph.D. professeur associé et économiste principal de la santé au département Nuffield de la santé de la population de l’université d’Oxford, professeur d’économie de la santé à l’institut Wolfson de la santé de la population de l’université Queen Mary de Londres, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui.

Pour cette étude observationnelle, les chercheurs ont analysé les données de Biobanque du Royaume-Uni et Étude de Whitehall II de plus de 20 000 adultes au Royaume-Uni âgés de 70 ans et plus, avec ou sans maladie cardiovasculaire antérieure.

Ces données ont ensuite été utilisées dans le modèle de simulation des maladies cardiovasculaires pour estimer le risque de maladie cardiaque et le taux de survie des participants à l’étude. années de vie ajustées en fonction de la qualité de vie et les coûts des soins de santé avec et sans traitement à vie par statine d’intensité standard ou supérieure.

« Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont les principales causes d’invalidité et de décès », a déclaré Mihaylova. « En vieillissant, le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral augmente. Un taux élevé de LDL ou « mauvais » cholestérol dans le sang augmente encore ce risque. Les statines sont un type de médicament qui réduit le taux de cholestérol LDL et réduit le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. »