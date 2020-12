Vienne se prépare à lancer sa campagne de vaccination de masse, qui doit commencer dimanche. Les groupes de population à haut risque, y compris les personnes âgées du pays, bénéficieront d’une vaccination prioritaire.

« La première vaccination aura lieu en Autriche le dimanche 27 décembre. La première vaccination sera administrée à l’Université de médecine de Vienne », Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.

Les groupes à haut risque de la population autrichienne auront la priorité pour se faire vacciner contre le coronavirus. Les personnes éligibles comprennent les travailleurs des maisons de retraite et de soins médicaux, ainsi que les personnes âgées. L’approche de l’Autriche semble assez peu orthodoxe, car de nombreux pays dans le monde ont choisi de déployer d’abord les vaccins pour les plus jeunes afin de protéger les citoyens plus âgés des effets indésirables potentiels des vaccins contre Covid-19.

La vaccination de masse des personnes âgées autrichiennes débutera en janvier, avec cinq volontaires âgés de plus de 80 ans déjà déterminés à être les premiers de leur groupe d’âge à recevoir un coup.

«Ce sont principalement des personnes à risque en raison de leur vieillesse», La présidente de la Société autrichienne de vaccination, Ursula Wiedermann-Schmidt, a déclaré en parlant aux côtés de Kurz.

Les responsables autrichiens ont fait valoir que la vaccination prioritaire des personnes âgées était nécessaire car ces personnes couraient un risque significativement plus élevé de mourir de la maladie. À savoir, les taux de mortalité des patients atteints de coronavirus âgés de plus de 75 ans oscillent autour de la barre des 10%. Pour les personnes de plus de 85 ans, la situation est encore pire, avec un décès sur quatre des suites de Covid-19.

Une approche similaire a été adoptée par le Royaume-Uni, qui a également commencé son déploiement de vaccins plus tôt ce mois-ci auprès des citoyens âgés. Une femme de 90 ans d’Irlande du Nord, Margaret Keenan, est devenue la première personne à recevoir le vaccin dans le pays.

Jusqu’à présent, l’Autriche a été affectée assez légèrement par la pandémie de coronavirus en cours, par rapport à d’autres pays européens. Il a enregistré plus de 344 000 cas, dont 5 600 décès.

Pourtant, les chiffres sont sans doute assez importants pour les près de neuf millions de nations, et le gouvernement du pays a déjà annoncé qu’il entamerait son troisième verrouillage du coronavirus immédiatement après Noël.

L’objectif du pays, qui permettrait au très attendu « retour à la normale, » est de parvenir à une augmentation de sept jours du nombre de nouveaux cas de moins de 100 cas pour 100 000 résidents, ainsi que d’intensifier les tests pour maintenir les chiffres bas.

