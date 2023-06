Les personnes âgées de Peachland perdent des milliers de dollars après que l’entrepreneur se soit prétendument absent

Eric et Margaret Anderson réfléchiront à deux fois avant d’embaucher à nouveau un entrepreneur local et indépendant.

Les personnes âgées de Peachland ont apparemment été dupées et se sont retrouvées avec des sols mal finis, après qu’une connaissance de longue date ait été embauchée pour refaire le sol de l’ensemble de leur maison mobile d’une chambre.

Eric a rencontré Tony Causton dans un pub local qu’ils fréquentaient tous les deux il y a quelques années. Ayant besoin d’un entrepreneur pour leur étage et ayant vu des photos de certains des travaux présumés de Causton, les Anderson ont accepté de l’embaucher et de soutenir un entrepreneur local indépendant.

Le devis pour le revêtement de sol a été demandé pour la première fois par les Anderson le 1er septembre 2022, et ils ont reçu ce qu’ils considéraient comme une estimation juste plus tard ce mois-là. Dans des SMS entre Eric et Causton obtenus par Black Press Media, Causton a accepté de commander le revêtement de sol après le versement d’un acompte.

Les Anderson ont effectué le dépôt le 22 septembre 2022, mais ce n’est que le 5 décembre qu’Eric a finalement reçu un message indiquant que le matériel commandé serait bientôt disponible.

« Il a dit qu’il l’obtenait de l’Ontario », a déclaré Margaret. « Et, il obtenait un sol haut de gamme pour une bonne affaire. »

Eric a noté qu’ils ne sont plus sûrs que ce soit vrai et ont soupçonné qu’il s’agissait de pièces restantes d’un projet différent.

C’est alors que les excuses ont commencé. Le 20 décembre, Causton a déclaré qu’il serait là pour faire du travail le lendemain. Le lendemain matin, il a envoyé un texto à Eric pour dire qu’il allait laisser passer le congélateur, en plus qu’il avait des problèmes chez sa mère.

En janvier 2023, la première raison pour laquelle Causton ne faisait pas le travail était qu’il devait être chez sa mère pour rencontrer le plombier et qu’il ne viendrait pas. Le lendemain, c’était la même raison pour ne pas s’arrêter pour travailler sur les planchers. Au cours de ce même mois, Causton avait accepté de remettre en état les comptoirs de la cuisine avec un autre dépôt que les Anderson ont payé en espèces.

« Il est venu et a demandé s’il pouvait avoir un tirage de 1 000 $ sur ce qui lui était dû », a commenté Eric, disant qu’il a répondu: « » J’ai juste l’autre chèque ici, je vais te le donner.

« J’ai totalement fait confiance au gars… Je le connaissais juste après le travail, je le voyais dans le pub de temps en temps et j’ai appris qu’il était un entrepreneur… La seule raison pour laquelle je l’ai eu était parce que je le connaissais. »

Puis à nouveau en février 2023, Causton a affirmé que l’eau était coupée chez sa mère et qu’il n’avait pas le temps, suivi quelques jours plus tard en traitant avec des sociétés forestières pour l’abattage d’arbres sur sa propriété. En mars 2023, Causton a affirmé que sa mère était à l’hôpital à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Puis le 24 mars, Causton a envoyé la dernière communication à Eric sous la forme d’un SMS disant qu’il appellerait. Les Andersons n’ont plus eu de nouvelles de lui depuis.

À un moment donné au début des excuses, Causton est venu installer un nouveau revêtement de sol stratifié dans le salon. Le projet n’a pas été correctement réalisé et le nouveau sol est complet avec des fissures entre les planches et les pièces qui se soulèvent, et la bande collante qui relie les pièces du sol ensemble a été laissée exposée par endroits pour recueillir la saleté.

« Les gens que je connaissais dans le même pub le connaissaient aussi et on n’a jamais dit de mal de lui », a déclaré Eric. Le couple est maintenant sorti d’environ 5 600 $ avec des planchers pas meilleurs qu’avant.

Les Anderson n’ont intenté aucune action en justice pour le moment, mais la GRC de Kelowna a été mise au courant de l’affaire. Eric a dit que l’intérêt de parler de ce qui s’est passé est davantage une question de sensibilisation pour les autres.

« J’aimerais m’assurer qu’il ne fasse pas ça à quelqu’un d’autre. Et si je pouvais faire faire le revêtement de sol ou le faire partiellement, ce serait un plus.

Un GoFundMe a été lancé par un ami des Anderson et a gagné 1 000 $ pour aider le couple à finir les sols. Plusieurs personnes sur Facebook ont ​​proposé de faire le travail si quelqu’un pouvait acheter de nouveaux matériaux.

Black Press a déployé des efforts considérables pour contacter Causton, y compris des appels téléphoniques, des e-mails, des contacts avec un ancien employeur et des pages de médias sociaux de messagerie directe supposées être les siennes. Causton n’a renvoyé aucune des demandes de commentaires de Black Press au moment de la publication.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ConstructionOkanaganRésidences seniors