Le gouvernement de l’Ontario affirme que les patients hospitalisés qui attendent une place dans les foyers de soins de longue durée peuvent être déplacés vers d’autres endroits qu’ils n’ont pas choisis ou payer 400 $ de frais par jour s’ils refusent de quitter l’hôpital.

Le projet de loi 7, également connu sous le nom de « More Beds, Better Care Act », permet le transfert temporaire des patients âgés en attente d’une place dans un foyer de soins de longue durée vers un autre foyer qu’ils n’ont pas choisi.

Mercredi, la province a publié des règlements spécifiques pour le projet de loi indiquant que les patients peuvent être déplacés jusqu’à un rayon de 70 kilomètres dans le sud de l’Ontario et un rayon de 150 kilomètres dans le nord de l’Ontario.

Dans une déclaration conjointe, les ministres de la Santé et des Soins de longue durée de la province ont déclaré que la politique «libère des lits d’hôpitaux afin que les personnes en attente d’une chirurgie puissent les obtenir plus tôt» tout en atténuant la pression sur les salles d’urgence surpeuplées.

Les défenseurs ont indiqué qu’ils craignaient que les personnes âgées soient transférées dans des foyers de soins de longue durée loin de leur famille ou qu’elles se voient facturer des frais exorbitants pour rester à l’hôpital si elles refusaient l’offre.

S’il n’y a pas de foyer de soins de longue durée ou s’il y a peu de places disponibles dans ce rayon, les coordonnateurs de placement peuvent sélectionner le foyer le plus proche de l’emplacement préféré du patient.

Le gouvernement a déclaré que ces restrictions étaient basées sur les contributions du secteur des soins de santé et des soins de longue durée.

Le gouvernement a également déclaré qu’à compter du 20 novembre, les hôpitaux seront tenus de facturer des frais journaliers de 400 $ à toutes les personnes « qui ont été libérées par leur médecin avec un plan de soins qui fournit des soins plus appropriés ailleurs ».

Les frais commenceraient 24 heures après la sortie et s’appliqueraient à tout patient sorti de l’hôpital qui refuse de quitter l’hôpital.

Dans le même temps, les responsables ont réitéré qu’aucun patient ne sera transféré dans un foyer de soins de longue durée sans son consentement.

« Cette politique, élaborée à l’aide des meilleurs conseils, sera mise en œuvre avec compassion, toujours dans le but de fournir les meilleurs soins possibles et les plus appropriés à tous les Ontariens », indique le communiqué.

Avant ces règlements, le tarif maximum pour les patients d’autres niveaux de soins (ANS) choisissant de rester à l’hôpital plutôt que de déménager dans l’un de leurs cinq foyers de choix était de 62,18 $ par jour, soit près de 1 800 $ par mois.



