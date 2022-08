Les personnes âgées de l’immeuble de Bridgewater craignent d’être expulsées

David George Bryant, 90 ans, a emménagé à Drumlin Hills dans la ville de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, il y a près de dix ans parce que sa mémoire faisait défaut.

Lui et sa femme brûlaient leurs dîners après les avoir oubliés sur la cuisinière.

Bryant a donc choisi une suite d’aide à la vie à Drumlin Hills pendant que sa femme emménageait dans une maison de soins de longue durée à proximité. De cette façon, il pouvait lui rendre visite trois fois par semaine et continuer à bénéficier de services de restauration et d’entretien ménager dans son appartement.

Aujourd’hui, Bryant, ainsi que d’autres personnes vivant dans des résidences-services, s’inquiètent pour leur avenir. La semaine dernière, ils ont reçu un avis de Rosedale Investments Limited – la société qui a acheté l’immeuble cette année – que les trois repas quotidiens, le ménage hebdomadaire et l’aide du personnel cesseront le 30 novembre et ne seront plus inclus dans leurs baux.

De nombreuses personnes âgées dans l’immeuble craignent d’être expulsées parce qu’elles ne peuvent pas se débrouiller seules.

Drumlin Hills a été construit à l’origine par Atlantic Baptist Housing il y a plus de 20 ans. Il est maintenant une propriété privée et ne reçoit aucun financement gouvernemental.

Les seuls appareils de cuisson dans la cuisine de Bryant : une bouilloire, un grille-pain et un cuiseur à riz. (Robert Short/CBC)

“Le changement arrive si soudainement… et le changement n’est pas une bonne chose” pour les seniors, dit Bryant.

Le bâtiment compte 24 unités de soins assistés dans lesquelles les résidents reçoivent de l’aide pour les repas, la lessive et le nettoyage. Il existe également 72 unités de vie autonomes qui permettent aux personnes âgées de réduire la taille de leur maison tout en faisant leur propre cuisine.

Les résidents de Drumlin Hills discutent à l’extérieur du bâtiment. (Robert Short/CBC)

Bryant dit que les locataires ont reçu de manière inattendue des formulaires leur demandant d’accepter de nouveaux baux la semaine dernière.

“J’ai trop de gens qui viennent me voir avec un formulaire disant de le remplir, tu vas ici ensuite, ou tu vas faire ça ensuite. Je veux savoir, quelle est la prochaine étape ? Dans quoi je m’embarque ?” il a dit.

Les résidents de Drumlin Hills ont été avisés que de nombreux services cesseront d’ici le 30 novembre. (Fourni par les résidents de Drumlin Hills) L’administrateur de Drumlin Hills a refusé de commenter les changements présentés dans les lettres. (Fourni par les résidents de Drumlin Hills)

Le loyer mensuel a été réduit mais les services aussi. La lettre indique que “le loyer comprendra désormais une cuisinière et un lave-vaisselle. Les unités seront converties avec les nouveaux appareils au fur et à mesure qu’elles deviendront vacantes. Les locataires seront soit transférés dans des unités terminées, soit des travaux seront effectués dans leur unité actuelle. Alternativement, vous pourriez avoir un four grille-pain ajouté à votre unité actuelle (pas un lave-vaisselle ni un four) et désactivez les services enrichis le 1er septembre 2022.”

Se sent en danger

Bryant dit qu’avoir une cuisinière dans l’appartement n’est pas sûr pour une personne ayant des pertes de mémoire. Il dit qu’il refusera une cuisinière dans son appartement, ce qui le laisserait se débrouiller seul sans équipement de cuisine adéquat.

Un couple âgé de 80 ans a parlé à CBC de ses inquiétudes, mais a refusé d’être nommé ou d’apparaître devant la caméra parce qu’il craignait que ses conditions de vie ne s’aggravent.

Le couple a emménagé dans le bâtiment il y a quelques années en raison de l’environnement communautaire où des personnes partageant les mêmes idées peuvent interagir, manger et profiter d’activités ensemble.

Le panneau d’entrée de Drumlin Hills indique “Un projet d’Atlantic Baptist Senior Citizens Homes Inc.” Le bâtiment a été acheté par la société privée Rosedale Investments Limited cette année. (Robert Short/CBC)

“Nous avons parlé à quelques personnes ce matin qui ont peur d’être simplement tenues à l’écart du bâtiment, essentiellement parce qu’elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, comme faire les courses, préparer des repas, etc. faut partir », dit-il.

“Nous avons deux locataires qui ont plus de 100 ans. Je ne sais pas comment ils vont s’en sortir”, a-t-elle ajouté.

Des familles inquiètes

Tanya Wentzell de Lunenberg s’inquiète pour sa belle-mère à Drumlin Hills. Elle dit qu’avec la crise du logement, il n’y a pas beaucoup d’options.

Un couple octogénaire vivant à Drumlin Hills s’est adressé à la CBC. Ils ont refusé d’apparaître devant la caméra car ils craignaient que les conditions de vie ne s’aggravent. (Robert Short/CBC)

“Pour le moment, son unité n’est équipée que d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’un évier. Nous essayons donc de comprendre cela et nous n’avons pas beaucoup de temps pour le faire.

“Nous y avons mis les membres de notre famille en pensant que c’était un endroit permanent… Et maintenant, ce n’est peut-être pas le cas.”

Propriétés du port d’Halifax

Le propriétaire de Drumlin Hills, Rosedale Investments Limited, fait partie de Halifax Harbour Properties et les deux appartiennent à Joseph C. Arab.

Lorsque CBC a tendu la main, une représentante de Halifax Harbour Properties a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de ne pas commenter la vente.

L’administrateur de Rosedale Investments Limited qui a envoyé les lettres aux locataires de Drumlin Hills a refusé de commenter la vente. Elle a dit “absolument aucun commentaire”, n’appelez plus et a raccroché le téléphone.

Le propriétaire a fait la une des journaux il y a cinq ans, lorsqu’un couple à la recherche d’un appartement a déclaré que les Frères Arabes, une autre société appartenant à Arab, leur avaient demandé de verser un acompte avec leur demande. La pratique est illégale en Nouvelle-Écosse.

Le maire demande à la province de l’aider

Le maire de Bridgewater, David Mitchell, a déclaré que, comme le bâtiment est zoné comme résidentiel à logements multiples et répertorié comme une entreprise privée, la ville ne peut rien faire pour conserver les logements avec assistance tels quels.

Avec un seul autre établissement dans le comté de Lunenburg pour les personnes âgées, il dit que cette situation est extrêmement préoccupante.

“Je ne sais pas où ces personnes iront ni ce qu’elles feront”, a déclaré Mitchell, dont le père a également vécu à Drumlin Hills.

Le maire de Bridgewater, David Mitchell, affirme qu’il est dans l’intérêt des résidents et de la province de maintenir les services dans les résidences-services de Drumlin Hills. (Robert Short/CBC)

“C’est pour les personnes qui ne peuvent pas vivre pleinement et de manière indépendante dans leur propre maison, et elles sont loin du stade où elles devraient être en soins de longue durée. Cela leur a donc donné la dignité et l’indépendance nécessaires pour vivre seules tout en prendre soin de leurs repas et des choses comme ça.”

La semaine dernière, Mitchell a envoyé un courriel à la province disant qu’ils ont un rôle à jouer et qu’ils devraient intervenir.

CBC a également tendu la main à la province. Khalehla Perrault, conseillère en communications et relations avec les médias auprès de Nova Scotia Seniors and Long-term Care, a déclaré que le bâtiment n’est ni autorisé ni financé par le gouvernement, de sorte que le ministère ne prendra aucune mesure.