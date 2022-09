Les personnes âgées de la Colombie-Britannique organisent une manifestation sur un terrain scolaire vacant, demandant une juste part de l’espace du parc – Kelowna Capital News

Des dizaines d’aînés de Victoria, en Colombie-Britannique, ont organisé un rassemblement sur un ancien terrain d’école pour exiger plus d’espaces de parc adaptés aux aînés, contrastant leur situation avec les installations disponibles pour les jeunes, notamment un nouveau parc de planche à roulettes à proximité.

Une centaine de personnes âgées, dont beaucoup utilisent des marchettes et des scooters motorisés et portent des pancartes, ont pris part à la manifestation près du terrain appartenant au district scolaire du Grand Victoria et disent qu’elles sont exclues des espaces verts près de chez elles.

Le terrain vacant se trouvait sur le terrain d’une ancienne école secondaire, et le manifestant Terry Dance-Bennink affirme que le transformer en une zone adaptée aux personnes âgées offrirait à plus de 1 000 personnes âgées du quartier un endroit pour faire de l’exercice, socialiser et apprécier la nature.

Dance-Bennink dit que les personnes âgées ont approché le district scolaire pour transformer la zone en parc temporaire pour personnes âgées, mais n’ont pas eu de réponse.

Le district scolaire du Grand Victoria n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La semaine dernière, Isobel Mackenzie, défenseur des personnes âgées de la Colombie-Britannique, a publié un rapport indiquant que la province se classe au dernier rang au Canada pour ce qui est de fournir des soutiens financiers clés aux personnes âgées.

—Dirk Meissner, La Presse canadienne

