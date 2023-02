Les personnes âgées chinoises protestent contre les réductions de l’assurance maladie à Wuhan et Dalian

Commentez cette histoire Commentaire

Une semaine de protestations des retraités chinois contre les modifications de l’assurance maladie qui réduisent les paiements pour les médicaments et les soins ambulatoires a souligné la pression exercée sur le Parti communiste chinois pour qu’il fournisse des soins sociaux améliorés à une population vieillissant rapidement, même après que les caisses du gouvernement local aient été gravement épuisées par d’énormes “zéro”. dépenses covid ».

Par un après-midi bruineux la semaine dernière, des centaines de personnes âgées se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, pour s’opposer aux modifications de l’assurance maladie publique, notamment la réduction des demandes mensuelles de médicaments à un tiers du montant précédent.

Blottie sous des parapluies et surveillée par des policiers en imperméables bleu vif, la foule pacifique a chanté l’hymne révolutionnaire “L’Internationale” et scandé des slogans appelant à une explication, selon des vidéos de la scène largement partagées en ligne. Si aucune résolution n’était trouvée, ont déclaré les manifestants, ils organiseraient une deuxième manifestation de masse une semaine plus tard.

Comme promis, ils ont rempli mercredi le parc central de Zhongshan et les rues avoisinantes, avec un deuxième groupe réuni à quelques pâtés de maisons de l’hôpital de l’Union de Wuhan.

Cette fois, les autorités ont réagi avec plus de force. Dans une tentative apparente de freiner la fréquentation, les voitures de métro de la ville ne s’arrêtaient pas à la station la plus proche. La vidéo montrait des allumettes alors que la police tentait de contenir les manifestations. Certains ont tenté d’escalader des barrières pour échapper à la mêlée mais ont été repoussés par des agents en uniforme.

Au moment même où l’impasse s’intensifiait à Wuhan, une autre manifestation commençait à Dalian, une ville de 7 millions d’habitants sur la côte nord-est de la Chine, où des centaines de personnes âgées enveloppées dans des vestes d’hiver gonflées sont descendues sur la place du Peuple pour protester silencieusement contre les mêmes changements.

La propagation du mécontentement face aux ajustements de la protection sociale survient seulement trois mois après que le dirigeant chinois Xi Jinping a fait face à des troubles sociaux de masse à cause des excès de sa politique zéro-covid qui a perturbé la vie quotidienne et martelé les entreprises. Peu de temps après, le groupe a brusquement changé de cap. Les infections ont grimpé en flèche, laissant les hôpitaux et les crématoriums débordés.

Contrairement aux manifestations inhabituellement répandues et politiquement chargées de novembre, les manifestations à thème unique comme celles qui ont eu lieu à Wuhan et à Dalian cette semaine sont courantes en Chine, même sous Xi, obsédé par la stabilité. Les changements apportés aux retraites, à l’éducation, au logement et à d’autres politiques sociales fondamentales suscitent souvent des réactions alors que les gens demandent à protéger leurs droits.

Mais ces incidents ont mis la pression sur les promesses du Parti communiste selon lesquelles les choses peuvent encore s’améliorer pour les gens ordinaires en Chine alors que la nation est confrontée à une nouvelle réalité économique. Les décennies de croissance vertigineuse sont révolues, mais Xi a justifié son troisième mandat défiant les normes en partie en s’engageant à revenir aux origines égalitaires du parti pour faire avancer un programme politique central de “prospérité commune” pour les masses.

Des ajustements aussi ambitieux ne sont ni bon marché ni faciles, et Xi doit les réaliser pendant une période de renforcement des vents contraires économiques, notamment un marché immobilier en difficulté, une consommation faible et une population en déclin.

De plus, les tests de masse, les quarantaines et les verrouillages ont laissé les gouvernements locaux déjà à court d’argent à la recherche de moyens de réduire les coûts. Alors que les ajustements à l’assurance médicale ont mis du temps à venir, les retraités se plaignent de ne pas avoir été consultés sur les changements ou d’avoir reçu de l’aide pour s’adapter au nouveau système.

Annoncés en 2020, les ajustements visent à atténuer la pression sur les fonds d’assurance de l’État qui, selon certains experts, pourraient s’épuiser d’ici une décennie à mesure que la population vieillit. L’idée était de se concentrer sur les soins essentiels en augmentant les fonds sur un compte centralisé utilisé pour les soins hospitaliers majeurs tout en réduisant ceux disponibles sur un compte personnel utilisé pour les services ambulatoires et les médicaments. Bien que les révisions soient un effort national, l’approche spécifique est déterminée localement.

Les débats sur la manière de gérer les fonds d’assurance maladie de l’État devraient augmenter à mesure que la population vieillit, a déclaré Aidan Chau, chercheur à l’organisation non gouvernementale China Labour Bulletin basée à Hong Kong. Même après que l’État a justifié les changements en disant que l’argent devrait être laissé aux personnes qui en ont le plus besoin, les travailleurs dans des endroits comme Wuhan qui ont des fonds assez importants sur leurs comptes individuels « pensent que c’est une réduction de leurs prestations », a-t-il déclaré.

À Wuhan et à Dalian, beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes en ligne quant à l’impossibilité de réclamer autant pour les médicaments de base nécessaires pour prévenir l’apparition de symptômes plus graves.

“Je peux vous dire avec une certitude absolue que chaque retraité de Wuhan a des plaintes”, a déclaré un habitant à une ligne d’assistance téléphonique du gouvernement de Wuhan selon un enregistrement qui a été largement partagé en ligne. “L’assurance maladie devrait s’améliorer avec des ajustements, mais faire les choses de cette façon signifie que nous ne pourrons pas obtenir de traitement”, a déclaré l’appelant.

La confusion quant à savoir si les changements ont un impact disproportionné sur certains groupes a alimenté la colère après que des informations ont circulé en ligne selon lesquelles les fonctionnaires seraient exclus des paiements réduits. Un blog affilié au Henan Daily, géré par l’État, est allé jusqu’à qualifier de “radicale” la restructuration de Wuhan dans son augmentation des exigences en matière de réclamations et d’annulation des paiements pour les travailleurs de chantier.

Le China National Health Insurance Magazine, géré par l’État, a nié les accusations et déclaré que les manifestants avaient subi un “lavage de cerveau” par des rumeurs, déclarant que “lorsque vous comprendrez les articles, il ne fera aucun doute que les personnes âgées sont les plus grands bénéficiaires”.

En tant que ville où le coronavirus a été découvert pour la première fois, le verrouillage de Wuhan a été parmi les plus longs et les plus chaotiques de Chine. Lors de l’épidémie initiale, les autorités se sont engagées à couvrir les coûts de tous les traitements liés au covid, une grande partie de ces dépenses étant supportée au niveau local. Et ce projet de loi a continué de croître alors que le régime de restrictions ad hoc s’est poursuivi jusqu’à la fin de 2022, bien au-delà lorsque la plupart du reste du monde avait appris à vivre avec le virus.

La ville a dépensé 1,3 milliard de dollars en covid et autres dépenses de santé publique connexes au cours de l’exercice 2022, selon un rapport budgétaire du bureau financier soumis à la législature locale en janvier 2023. Dalian a dépensé 408 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus en 2022.