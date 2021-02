Les personnes âgées à la recherche de vaccins ont un problème: elles ne peuvent pas utiliser Internet

Le déploiement chaotique des vaccins s’est accompagné d’un labyrinthe de pages d’enregistrement déroutantes et de sites Web de soins de santé maladroits. Et le savoir-faire technologique requis pour naviguer dans les alertes textuelles, les notifications push et les rappels par e-mail qui sont une seconde nature pour la génération numérique a désavantagé les personnes âgées comme Mme Carlin, qui ont le plus besoin du vaccin. En conséquence, les personnes âgées qui manquent de compétences techniques passent à côté de prises de vue potentiellement vitales.

Avant la pandémie, Mme Carlin, âgée de 84 ans, adorait se promener à Novato, en Californie, avec ses petits-enfants et danser au centre pour personnes âgées. Depuis mars, cependant, elle est coincée à l’intérieur. Elle a hâte de s’inscrire pour un vaccin et de reprendre une vie normale.

Les gens des maisons de retraite, parmi les premiers à se faire vacciner, avaient du personnel pour les aider. Mais lorsque les vaccins sont devenus disponibles pour un groupe plus large de personnes âgées à la fin de décembre et au début de janvier, beaucoup vécu seul ont dû naviguer seuls dans le déploiement.

«Nous sommes confrontés à une crise où la connectivité est une alternative à la vie ou à la mort pour les gens», a déclaré Tom Kamber, directeur exécutif de Older Adults Technology Services, une organisation à but non lucratif qui forme les personnes âgées à l’utilisation de la technologie. «Cela ne pourrait pas être beaucoup plus brutal que de se faire dire aux gens: ‘Si vous sortez, vous risquez probablement de mourir.’»

Défenseurs des Américains plus âgés, dont 22 millions manque d’accès haut débit filaire à la maison, disons qu’il est ridicule qu’un programme visant principalement à vacciner les personnes âgées vulnérables soit si dépendant du savoir-faire Internet, des annonces Twitter et des pages d’événements en ligne.

Des agences fédérales comme l’Administration for Community Living, une division du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que des organisations à but non lucratif, affirment qu’elles font tout ce qu’elles peuvent pour guider les personnes âgées, mais elles sont à bout de souffle. (Les personnes âgées peuvent appeler le numéro de Localisateur de soins aux aînés de l’Administration for Community Living pour obtenir de l’aide au 1-800-677-1116.)

Mme Sims connaît son chemin sur Facebook et Instagram, mais compte encore parfois sur sa fille pour obtenir de l’aide en ligne, et a déclaré que les adultes plus âgés se sentaient souvent «intimidés» par la technologie.

Certaines personnes âgées comptent sur des parents plus jeunes pour parcourir des sites Web et rester éveillés à toute heure dans l’espoir de réserver une place. La fille de Mme Lathrop, Sheri Blume, a obtenu un rendez-vous avec sa mère après des semaines de recherche.

«Je ne sais pas où aller», a déclaré Cheyrl Lathrop, un résident de 74 ans de Richmond, en Virginie, qui a vu des personnes plus jeunes et plus informatisées à proximité trouver des moyens de se faire vacciner. « Je suis frustré par l’ordinateur, puis j’abandonne. »

Beaucoup de personnes âgées se sentent à l’aise pour envoyer des SMS, tweeter et surfer sur Internet. Mais pour ceux qui ne le font pas, prendre le temps d’apprendre une nouvelle compétence est souvent décourageant, a déclaré M. Kamber. Older Adults Technology Services a enseigné à 48 000 personnes comment se lancer en ligne depuis le début de la pandémie, a-t-il déclaré, et exploite une ligne d’assistance technique. Lorsque les inscriptions au vaccin ont commencé, le personnel au téléphone a répondu à des milliers de questions sur la façon de prendre des rendez-vous.

Agences régionales sur le vieillissement, faisant partie d’un réseau national de vieillissement financés par le gouvernement fédéral et supervisés par l’Administration pour l’intégration communautaire, apportent également leur aide. Les sections locales ont appelé les personnes âgées et les ont aidées à s’inscrire aux rendez-vous pour les vaccins par téléphone ou en personne, a déclaré Sandy Markwood, directeur général des agences régionales, qui comprennent plus de 600 centres régionaux à but non lucratif guidés par les gouvernements des États.

À Akron, dans l’Ohio, Lee Freund, 78 ans, a déclaré que chaque hôpital, pharmacie et épicerie qu’elle avait appelé à la recherche d’un vaccin l’avait dirigée vers une série de pages Web déroutantes. Mme Freund a réussi à s’inscrire accidentellement pour la livraison d’épicerie, mais n’a pas eu la chance de se disputer un tir. Elle a fini en larmes.

«Quand on est seule, c’est frustrant, c’est accablant et c’est très émouvant», a déclaré Mme Freund, dont le mari est décédé l’année dernière. Elle a dit qu’elle n’avait pas appelé ses enfants à l’aide parce qu’elle ne voulait pas être un fardeau. «Cela m’a presque fait penser: ‘Je ne pense pas que cela en vaille la peine.’»

Mme Freund a finalement trouvé de l’aide auprès de l’Agence locale sur le vieillissement, où une femme lui a obtenu un rendez-vous.

À la fin de la semaine dernière, seuls 12,3 millions d’Américains âgés de 75 ans et plus, soit 28%, avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La sénatrice Tina Smith, démocrate du Minnesota, qui a réintroduit un projet de loi de l’année dernière qui allouerait de l’argent pour aider les Américains plus âgés en ligne, a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à sortir d’une crise évitable en ne finançant pas plus tôt les agences de haut niveau.

Les organisations du réseau vieillissant «ont été submergées par les besoins et les demandes qu’elles ont et luttent elles-mêmes pour lutter contre la pandémie», a déclaré Mme Smith dans une interview. «Nous avons manqué de ressources et nous en voyons les effets.»