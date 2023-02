Les personnes à l’écran sont fausses. La désinformation est réelle.

Bien que l’utilisation de deepfakes dans la campagne de désinformation pro-chinoise récemment découverte ait été maladroite, elle ouvre un nouveau chapitre dans la guerre de l’information. Ces dernières semaines, une autre vidéo utilisant une technologie d’IA similaire a été découverte en ligne, montrant des personnes fictives qui se décrivent comme des Américains, promouvant le soutien au gouvernement du Burkina Faso, qui fait l’objet d’un examen minutieux pour ses liens avec la Russie.

Les logiciels d’IA, qui peuvent facilement être achetés en ligne, peuvent créer “des vidéos en quelques minutes et les abonnements commencent à seulement quelques dollars par mois”, a déclaré M. Stubbs. “Cela facilite la production de contenu à grande échelle.”

Graphika a lié les deux faux présentateurs de Wolf News à la technologie d’une société britannique d’intelligence artificielle appelée Synthesia, basée au-dessus d’un magasin de vêtements à Oxford Circus à Londres.

La start-up de cinq ans fabrique des logiciels pour créer des avatars deepfake. Un client doit simplement taper un script, qui est ensuite lu par l’un des acteurs numériques réalisé avec les outils de Synthesia.

Les avatars de l’IA sont des “jumeaux numériques”, a déclaré Synthesia, qui sont basés sur les apparences d’acteurs embauchés et peuvent être manipulés pour parler dans 120 langues et accents. Il propose plus de 85 personnages au choix avec différents genres, âges, ethnies, tonalités de voix et choix de mode.

Un personnage de l’IA, nommé George, ressemble à un dirigeant d’entreprise vétéran aux cheveux gris et porte un blazer bleu et une chemise à col. Une autre, Helia, porte un hijab. Carlo, un autre avatar, a un casque. Samuel porte une blouse blanche comme celles portées par les médecins. (Les clients peuvent également utiliser Synthesia pour créer leurs propres avatars basés sur eux-mêmes ou sur d’autres qui leur ont accordé la permission.)

Le logiciel de l’entreprise est principalement utilisé par les clients pour les ressources humaines et les vidéos de formation, où une qualité de production irréprochable est suffisante. Le logiciel, qui ne coûte que 30 dollars par mois, produit des vidéos en quelques minutes qui pourraient autrement prendre plusieurs jours et nécessiteraient l’embauche d’une équipe de production vidéo et d’acteurs humains.

L’ensemble du processus est “aussi simple que d’écrire un e-mail”, a déclaré Synthesia sur son site Web.

Comment un personnage apparaît généralement

Voici des exemples d’un personnage généré par l’IA de Synthesia utilisé pour une variété de campagnes marketing et similaires.