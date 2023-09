Les personnes à la peau plus foncée doivent-elles porter un écran solaire ? Briser les mythes.

La crème solaire semble être un protecteur cutané incontournable alors que les conditions météorologiques extrêmes réchauffent la planète avec des températures record. Mais selon une enquête de Consumer Reports61 % des Noirs et 23 % des Latinos ont déclaré ne jamais porter de crème solaire, estimant que la mélanine offre une protection naturelle.

L’Académie américaine de dermatologie recommande à chacun de postuler crème solaire à large spectre, qui protège votre peau des rayons UVA (vieillissement) et UVB (brûlure) du soleil. Ce type de crème solaire peut aider à prévenir le cancer de la peau, les coups de soleil et le vieillissement prématuré de la peau. La crème solaire devrait avoir un FPS de 30 ou plusr — et oui, vous avez toujours besoin de crème solaire par temps nuageux pour vous protéger des rayons ultraviolets qui traversent les nuages.

« Les UV sont un cancérigène connu », a déclaré à Yahoo News le Dr Ali Hendi, dermatologue, chirurgien et professeur adjoint de clinique à l’hôpital universitaire de Georgetown. « Nous avons besoin du soleil pour survivre, et notre planète en a besoin. Mais cela augmente mon risque de cancer de la peau, et même si je veux être dehors, je dois me protéger.

Lurii Krasilnikov/Getty Images (Lurii Krasilnikov / Getty)

Alors que Les Noirs sont moins susceptibles développer un cancer de la peau, un nouvelle étude par l’Académie américaine de dermatologie a révélé que les hommes noirs, qui avaient un taux de survie de 52 %, étaient plus susceptibles d’en mourir que tout autre groupe racial. Mais le Dr Andrew Alexis, professeur de dermatologie clinique à Weill Cornell Medicine à New York et président de la Skin of Color Society, a souligné que le soleil n’est pas le seul facteur déterminant dans le diagnostic et le pronostic du cancer de la peau.

« L’un des facteurs potentiels des taux de mortalité plus élevés du mélanome, en particulier chez les hommes noirs, et l’une des raisons pour lesquelles nous constatons un taux de survie à cinq ans plus faible et une tendance à être diagnostiqué à des stades ultérieurs, est que les mélanomes sont pratiquement pigmentés. Les types de peau ont tendance à se trouver dans des endroits moins fréquemment évalués et examinés, comme la plante du pied, la paume de la main, ou le lit de l’ongle », a déclaré Alexis à Yahoo News.

Hendi a souligné le fait que les communautés afro-américaines et latino-américaines et les médecins qui les traitent n’ont pas toujours le mélanome sur leur radar, ce qui entraîne un diagnostic retardé.

«Souvent, leur mélanome est détecté beaucoup plus tard que chez une personne de race blanche. Et leurs médecins le savent [Caucasians are] à risque, ils sont donc plus susceptibles d’utiliser un écran solaire », a poursuivi Hendi.

Voici quelques mythes que les dermatologues espèrent démystifier auprès des personnes à la peau plus foncée, alors que des millions de personnes subissent les répercussions d’une chaleur dangereuse.

Mythe : les personnes à la peau plus foncée ne contractent pas de cancer de la peau

« Indépendamment de notre teint naturel ou de notre teint, n’importe qui est sensible au cancer de la peau, y compris les cancers de la peau qui peuvent avoir comme facteur de risque l’exposition aux UV du soleil », a déclaré Alexis.

« Le public est peu conscient du risque de cancer de la peau chez les personnes de couleur, et le public est peu conscient de la tendance des cancers de la peau à apparaître dans différents endroits, pas seulement dans les zones fréquemment exposées au soleil. »

Les dermatologues ont déclaré que même si la mélanine offre une protection, elle n’est pas absolue.

« Cela ne rend pas complètement immunisé contre les effets néfastes du soleil, mais cela réduit le risque dans une certaine mesure », a déclaré Alexis.

« Vous êtes toujours à risque, et plus vous êtes exposé aux UV, plus la probabilité augmente », a ajouté Hendi.

Mythe : Les peaux plus foncées n’ont pas besoin de crème solaire ou de protection contre le soleil

Léo Patrizi/Getty Images (Getty Images)

Hendi a souligné la nécessité pour les personnes de tous types de peau de protéger leur peau des émissions de rayons ultraviolets du soleil et d’assurer la santé globale de leur peau.

« Tout le monde bénéficierait d’un écran solaire, non seulement pour prévenir le cancer de la peau, mais aussi dans une perspective anti-âge », a-t-il déclaré.

En plus d’appliquer un écran solaire, Hendi suggère aux gens de rechercher de l’ombre pendant les heures de pointe du soleil. Il conseille également aux gens de porter des vêtements de protection et des lunettes de soleil anti-UV pour protéger leur peau.

Alexis a souligné l’importance de pouvoir trouver le bonne crème solaire pour le teint d’une personne cela ne laisse pas de dominante blanche visible, un problème qui peut créer un obstacle au port d’un écran solaire.

« Pendant de nombreuses années, les options étaient limitées en matière de formulations esthétiquement élégantes qui seraient applicables aux personnes à la peau richement pigmentée », a-t-il déclaré. « Mais la plupart des formulations les plus récentes conviennent aujourd’hui à tous les types de peau. Les options dont nous disposons actuellement peuvent convenir à la grande majorité des teints.

Mythe : La crème solaire provoque le cancer

Hendi dit que nous appliquons des quantités si infimes de crème solaire que le risque est « théorique ».

« Si vous vous inquiétez des substances cancérigènes et chimiques contenues dans les crèmes solaires, vous pouvez toujours utiliser des crèmes solaires minérales, et ces crèmes solaires minérales sont composées de zinc ou de dioxyde de titane. Ce sont donc des écrans solaires physiques qui ne sont pas absorbés par la peau et ne sont pas cancérigènes. Ils restent à la surface de votre peau.

Mythe : les personnes à la peau plus foncée ne brûlent pas à cause du soleil

« Avoir des antécédents d’exposition intense au soleil, y compris des coups de soleil, est associé à un risque plus élevé de cancer de la peau en général », a déclaré Alexis. « J’ai vu des cancers de la peau de différents types, qu’il s’agisse d’un carcinome basocellulaire, d’un carcinome épidermoïde ou d’un mélanome, chez des patients de tous horizons et de tous types de peau. En particulier, les carcinomes basocellulaires sont très étroitement associés à l’exposition au soleil, quel que soit le type de peau.