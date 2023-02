Les personnes à la diète qui utilisent Ozempic, un médicament rare contre le diabète, pourraient avoir des effets secondaires

“Je pourrais être allongé dans mon lit et ma fréquence cardiaque, comme la fréquence cardiaque au repos, serait de 120 battements par minute”, le type de rythme associé à l’exercice, a déclaré Clarke dans une interview avec Journée de la santé maintenant . “Cela avait vraiment un effet sur mon rythme cardiaque, et c’était vraiment terrifiant.”

Ensuite, les effets secondaires ont commencé – le plus inquiétant, un rythme cardiaque rapide et palpitant.

“J’étais comme, c’est vraiment bizarre parce que je n’ai pas à faire beaucoup d’efforts pour le faire”, a déclaré Clarke, qui a reçu un diagnostic de diabète de type 1 et de type 2 et raconte son parcours avec le diabète sur son blog Hangry Woman. “Et pendant que je continuais, je remarquais que le poids diminuait.”

Les personnes intéressées à perdre du poids – que ce soit pour leur santé ou par vanité – ont inondé le marché du sémaglutide, rendant difficile, voire impossible, pour les personnes atteintes de diabète de remplir les ordonnances nécessaires pour gérer leur état.

Mais le sémaglutide s’accompagne d’effets secondaires troublants que les gens n’auraient peut-être pas pris en compte dans leur recherche du corps parfait, selon les experts.

Ceux-ci peuvent aller des nausées et vomissements au vieillissement prématuré du visage, en passant par les problèmes cardiaques.

Le médicament est une forme synthétique d’une hormone intestinale naturelle, a déclaré le Dr Holly Lofton, spécialiste de la médecine de l’obésité à NYU Langone Health à New York. Journée de la santé maintenant.

“Il va dans différentes zones du cerveau et bloque les signaux de la faim, il va dans votre estomac et ralentit la vitesse à laquelle votre estomac se vide, et il aide hormonalement votre corps à être plus sensible à l’insuline que vous produisez, aidant ainsi vos cellules graisseuses à rétrécir. », a expliqué Lofton.