La championne olympique canadienne de lutte Erica Wiebe a déclaré que les travailleurs de première ligne et les personnes vulnérables devraient avoir la priorité sur les athlètes olympiques pour le roman coronavirus vaccin. Vendredi, Dick Pound, officiel senior des Jeux olympiques, a déclaré que les athlètes devraient avoir un accès prioritaire au COVID-19[feminine vaccin donc le Jeux de Tokyo peut continuer comme prévu à partir du 23 juillet.

Plus de 15 000 athlètes de presque tous les pays du monde devraient se rendre à Tokyo pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques ultérieurs.

«Je pense que le mouvement olympique représente dans sa pureté beaucoup plus que simplement mettre des athlètes sur scène pour divertir le monde», a déclaré Wiebe à CBC.

«Les personnes les plus importantes qui ont besoin de se faire vacciner sont les travailleurs de première ligne, les personnes les plus à risque et les personnes dans les foyers de soins de longue durée – ce sont elles qui doivent être prioritaires.

Le gymnaste canadien Kyle Shewfelt, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux d’Athènes de 2004 à l’exercice au sol masculin, a fait écho aux commentaires de son compatriote Wiebe, affirmant que le vaccin est de «l’or liquide».

« D’un point de vue moral, cela ne me convient pas », a déclaré Shewfelt. «Ils (les athlètes) sont déjà en bonne santé, ils appartiennent à une tranche d’âge qui ne s’est pas révélée extrêmement vulnérable aux conséquences mortelles de cette maladie.

«Autant je veux que les Jeux Olympiques avancent… il n’y a pas de doute dans mon esprit où (les vaccins) doivent aller. Les Jeux olympiques peuvent encore avancer en toute sécurité, que les athlètes soient vaccinés ou non. »

Lors de sa visite à Tokyo en novembre, le président du Comité international des Jeux Olympiques, Thomas Bach, a déclaré que les athlètes seraient encouragés à se faire vacciner, mais que ce ne serait pas obligatoire pour leur participation aux Jeux.

Les inquiétudes quant à savoir si les Jeux olympiques peuvent avoir lieu à Tokyo ont augmenté au cours des dernières semaines, car COVID-19[feminine les cas augmentent au Japon et dans le monde.