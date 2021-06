Les personnels de santé indonésiens aux prises avec un « double fardeau » (ONG)

Le nombre total d’infections a franchi lundi le seuil des 2 millions, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Plus de 55 594 personnes sont mortes du Covid-19 en Indonésie. Pendant ce temps, environ 8,9% de la population indonésienne a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, et 4,6% du pays est entièrement vacciné, selon Our World in Data.

« Les travailleurs de la santé en Indonésie sont aux prises avec un double fardeau », a déclaré Edhie Rahmat, directrice exécutive pour l’Indonésie du Project HOPE, abréviation de Health Opportunities for People Everywhere.

« Plus la pandémie dure longtemps et plus le nombre de cas augmente, cela aura un impact sur leur charge de travail et les rendra vulnérables à la transmission et à l’infection », a-t-il déclaré, notant qu’il y a peu de lits dans les unités de soins intensifs et un manque d’équipements de protection individuelle de bonne qualité dans le pays.

Près de 980 personnels de santé sont décédés de Covid-19, selon les données de LaporCovid-19.

Les travailleurs médicaux risquent également de développer des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique, a déclaré Rahmat.

« La plupart des agents de santé en Indonésie n’ont pas l’expérience nécessaire pour faire face à des situations de crise à long terme comme celle-ci », a déclaré Yogi Mahendra, spécialiste des interventions d’urgence de Project HOPE pour l’Asie du Sud-Est, dans un communiqué.