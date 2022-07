Les personnalités météorologiques du Canada sont obligées de se «conforter pour donner de mauvaises nouvelles» dans un contexte d’aggravation du changement climatique

Warren Dean se souvient s’être senti impuissant alors qu’un dôme de chaleur mortel planait au-dessus de la Colombie-Britannique l’été dernier.

Le présentateur météorologique de CTV News pour l’île de Vancouver dit que lui et ses collègues ont tenté de faire comprendre au public la gravité de l’événement de chaleur extrême sans précédent, mais il y avait encore ceux qui n’avaient pas tenu compte des avertissements qu’ils émettaient.

“C’était vraiment impuissant de voir le résultat et de voir que beaucoup de gens en souffrent”, a déclaré Dean, spécialiste de la météo depuis 16 ans, à propos du dôme chauffant qui a fait plus de 600 morts en Colombie-Britannique.

“Je pense que nous avons fait du très bon travail en tant que communauté météorologique, en tant que communauté de prévision, pour donner suffisamment de préavis pour faire des ajustements, mais nous avons toujours eu le” Eh bien, ça ne va pas être si mal. Et je pense que ce que cela nous a montré, c’est que cela peut être si mauvais.”

Dean fait partie de plusieurs personnalités canadiennes de la météo à l’antenne qui disent avoir changé de ton et d’approche à la lumière de l’aggravation des changements climatiques.

OK pour ne pas terminer les prévisions en “endroit agréable”

Alors que les prévisionnistes à l’antenne peuvent être considérés par certains comme des personnalités de la télévision généralement plus légères, Dean dit qu’il s’est efforcé au cours des cinq dernières années de partager “une image plus grande” avec son public, en explorant pourquoi une région voit certains conditions météorologiques et comment elles pourraient affecter ceux qui y vivent.

La météorologue de CBC, Colette Kennedy, qui fait des reportages sur la météo depuis 1995, a déclaré qu’elle avait également changé son approche de son travail à mesure que de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes se produisaient. (David Donnelly/CBC)

“J’ai suivi une voie très pédagogique lorsque je présente mes prévisions, et j’approfondis vraiment la science afin de pouvoir montrer aux gens ce qui se passe vraiment, expliquer les raisons pour lesquelles nous obtenons cela et essayer de expliquer pourquoi c’est une crise », a-t-il dit

La météorologue de la CBC, Colette Kennedy, qui fait des reportages sur la météo depuis 1995, dit qu’elle a également changé son approche de son travail à mesure que des événements météorologiques extrêmes se produisent. Cela signifiait se rappeler qu’il n’y a pas de mal à ne pas mettre fin aux prévisions météorologiques dans un “endroit heureux et agréable”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons tendance à parler sur un ton optimiste lorsque nous parlons uniquement de prévisions générales”, a-t-elle déclaré, “la différence étant qu’il y a du temps violent, alors c’est très grave et cela met la vie en danger, et vous adoptez une approche très différente. ”

“Maintenant, il y a cet endroit entre les deux où vous ne parlez que d’une prévision. Ce n’est pas un temps violent dans le sens de tornades et d’orages violents, c’est grave dans le sens des effets à long terme sur notre planète, et je dois soyez à l’aise avec l’annonce de mauvaises nouvelles.”

Jim Abraham, président de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie, a déclaré que le « défi unique » pour

les météorologues et les personnalités de la météo à l’antenne en matière de changement climatique préparent le public “à quelque chose qu’il n’a jamais vécu auparavant”.

“Quelque chose auquel tous les météorologues du monde entier sont confrontés est la suivante : comment communiquer le risque d’une manière bien comprise par le public ?” il a dit. “Je pense certainement que c’est un travail en cours.”

La messagerie météo doit être “cohérente et claire”

Abraham a déclaré que les personnalités de la météo à l’antenne ont depuis longtemps prévu les températures, les niveaux d’humidex, la force des vents et la quantité de précipitations.

Mais ils devraient également partager les “impacts de ces éléments météorologiques particuliers”, a-t-il déclaré, et ce que les gens peuvent faire pour minimiser les effets de ces conditions météorologiques non seulement sur la population en général, mais également sur les personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables.

Abraham ajoute qu’il doit y avoir une plus grande collaboration entre les gouvernements, les météorologues, les personnalités météorologiques à l’antenne et les responsables des urgences pour s’assurer que les messages diffusés sont “cohérents et clairs”.

“Je ne pense pas que le public reconnaisse le risque lié à la chaleur, par exemple”, a-t-il déclaré. “Je doute que beaucoup de Canadiens se rendent compte que la plus grande perte de vie due à un événement météorologique de l’histoire du Canada a eu lieu en Colombie-Britannique l’année dernière avec le dôme chauffant.”

Kennedy dit qu’il est important que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la météorologie s’adaptent alors que le changement climatique continue d’affecter la vie des gens.

“Nous sommes préoccupés par le changement climatique depuis longtemps, mais les progrès sont lents”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas le luxe de passer du temps avec les conditions extrêmes et potentiellement mortelles.”

Cet article a été produit avec l’aide financière de la bourse Facebook-Canadian Press News, qui n’est pas impliquée dans le processus éditorial.