Les personnalités littéraires canadiennes doublent la liberté d’expression après l’attaque de Salman Rushdie

Les écrivains, éditeurs et personnalités littéraires canadiens ont doublé le droit à la liberté de pensée et d’expression samedi, un jour après une attaque contre l’auteur primé Salman Rushdie qui l’a laissé hospitalisé et sous ventilateur.

Rushdie, dont le roman de 1988 “Les versets sataniques” a suscité des menaces de mort de la part des dirigeants iraniens dans les années 1980, a été poignardé au cou et à l’abdomen vendredi par un homme qui s’est précipité sur scène alors que l’auteur s’apprêtait à donner une conférence dans l’ouest de New York.

Louise Dennys, vice-présidente exécutive et éditrice de Penguin Random House Canada, publie et édite les écrits de Rushdie depuis plus de 30 ans. Elle a condamné l’attaque contre son ami et collègue de longue date comme “lâche” et “répréhensible à tous points de vue”.

“Il est sans aucun doute l’un des plus grands partisans de la liberté de pensée, d’expression, de débat et de discussion dans le monde d’aujourd’hui”, a déclaré Dennys lors d’un entretien téléphonique. “J’ai bon espoir pour sa guérison. C’est un grand guerrier et combattant, et j’espère qu’il se défend.

Rushdie, originaire de l’Inde qui a depuis vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, est connu pour son style de prose surréaliste et satirique. “Les versets sataniques” étaient considérés par de nombreux musulmans comme blasphématoires pour sa séquence de rêve basée sur la vie du prophète Mahomet, entre autres objections. Le livre avait déjà été interdit et brûlé en Inde, au Pakistan et ailleurs avant que le grand ayatollah iranien Ruhollah Khomeini n’émette en 1989 une fatwa, ou édit, appelant à la mort de Rushdie.

Les enquêteurs s’efforçaient de déterminer si l’agresseur, né une décennie après la publication des “Versets sataniques”, avait agi seul. La police a déclaré que le motif de l’attaque de vendredi n’était pas clair.

Après la publication de « The Satanic Verses », des protestations souvent violentes ont éclaté à travers le monde musulman contre Rushdie. Au moins 45 personnes ont été tuées dans des émeutes à propos du livre, dont 12 personnes dans la ville natale de Rushdie, Mumbai. En 1991, un traducteur japonais du livre a été poignardé à mort et un traducteur italien a survécu à une attaque au couteau. En 1993, l’éditeur norvégien du livre a été abattu de trois balles et a survécu.

Les menaces de mort ont incité Rushdie à se cacher dans le cadre d’un programme de protection du gouvernement britannique, bien qu’il ait prudemment repris ses apparitions publiques après neuf ans d’isolement, maintenant sa critique ouverte de l’extrémisme religieux dans son ensemble.

« Nous dépendons tous de la narration, du pouvoir et de l’imagination des écrivains. Il est sorti de sa cachette parce qu’il a réalisé qu’il voulait jouer un rôle dans le monde dans lequel nous vivons, en défendant ces droits », a déclaré Dennys.

“Il ne pouvait pas être réduit au silence par la peur, et je pense que c’est quelque chose qu’il continuera à faire valoir si, comme nous l’espérons tous, il survit”, a-t-elle déclaré.

Dennys a déclaré que l’attaque avait déjà l’effet inverse de ses intentions présumées compte tenu de l’afflux de soutien de la communauté littéraire internationale, ainsi que des militants et des responsables gouvernementaux, qui ont cité le courage de Rushdie pour son plaidoyer de longue date pour la liberté d’expression malgré les risques pour sa propre sécurité.

“Cela a rassemblé tout le monde pour réaliser à quel point nos libertés sont précieuses et fragiles et à quel point il est important de les défendre”, a déclaré Dennys.

Le président de PEN Canada, un organisme de défense de la liberté d’expression des auteurs, a condamné « l’attaque sauvage » contre leur « ami et collègue » Rushdie, qui en est membre.

L’écrivain canadien John Ralston Saul, qui connaît Rushdie depuis les années 1990, a déclaré que l’auteur était toujours conscient que quelqu’un pourrait l’attaquer, mais il a choisi de vivre publiquement afin de dénoncer ceux qui tentent de faire taire la liberté d’expression et le débat.

“Le travail et la vie entière de (Rushdie) rappellent ce qu’est la vie de l’écrivain public en réalité”, a-t-il déclaré. «Ce serait le pire moment possible pour céder ou montrer que nous devons être plus prudents avec nos mots. Nous ne sommes pas vraiment des écrivains si nous cédons à ce genre de menace.

L’agresseur présumé de Rushdie, Hadi Matar, a été arrêté après l’attaque de l’établissement Chautauqua, un centre d’éducation et de retraite à but non lucratif. L’avocat de Matar a plaidé non coupable devant un tribunal de New York samedi pour tentative de meurtre et voies de fait.

Après l’attaque, certains visiteurs de longue date du centre se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de sécurité renforcée pour l’événement, étant donné les menaces contre Rushdie et une prime sur sa tête offrant plus de 3 millions de dollars à quiconque l’a tué.

Saul, qui a pris la parole à l’Institution de Chautauqua des années avant l’attaque de Rushdie, a déclaré qu’elle avait une “tradition ouverte” de débat, de libre expression et de lutte contre la violence remontant à plus de 100 ans.

“C’est l’un des endroits les plus libres pour profiter de notre croyance en la liberté”, a-t-il déclaré.

Le directeur du Festival international des auteurs de Toronto, Roland Gulliver, a tweeté samedi que les festivals littéraires et les événements du livre sont “des espaces d’expression, pour raconter vos histoires dans l’amitié, la sécurité et le respect”.

“Voir cela si violemment brisé est incroyablement choquant”, a-t-il écrit.

Des expressions de sympathie sont également venues du domaine politique, le premier ministre Justin Trudeau condamnant l’attaque comme une «lâche… grève contre la liberté d’expression».

“Personne ne devrait être menacé ou blessé sur la base de ce qu’il a écrit”, a lu une déclaration publiée sur le compte Twitter officiel de Trudeau. « Je lui souhaite un prompt rétablissement.

Rushdie, âgé de 75 ans, a subi des dommages au foie, des nerfs sectionnés au bras et risque de perdre un œil à la suite de l’attaque, a déclaré vendredi soir l’agent de Rushdie, Andrew Wylie.

Un médecin qui a été témoin de l’attaque et faisait partie de ceux qui se sont précipités pour aider a décrit les blessures de Rushdie comme “graves mais récupérables”.

— Avec des fichiers de l’Associated Press.

Tyler Griffin, La Presse Canadienne