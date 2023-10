Les personnages fictifs ne peuvent pas consentir parce qu’ils n’ont pas d’« agence » – Twitchy

Parfois, il y a une prise si absurde sur Twitter/X qu’elle nous fait incliner la tête de confusion. C’est l’un d’eux. Lisez cet échange. Les noms ont été gracieusement expurgés pour protéger les idiots :

LE SEXE FICTIONNEL EST COERCIF CAR LES PERSONNAGES SONT FORCÉS À FAIRE DES CHOSES PAR L’AUTEUR QUE JE CRIE pic.twitter.com/e8huMYEzuf — 🌈Dr. Frizzle (@Swilua) 9 octobre 2023

Je veux dire, wow.

quelqu’un a appelé cela « la fonte glorieuse du cerveau » et c’est peut-être la seule bonne interprétation à ce sujet — 🌈Dr. Frizzle (@Swilua) 10 octobre 2023

Honnêtement, « glorieusement la fonte des cerveaux » est la meilleure façon de décrire beaucoup de choses que nous lisons sur Twitter.

Attendez qu’ils entendent parler d’auteurs tuant des personnages sans leur consentement -Charly (@zplerhop) 10 octobre 2023

Honnêtement, ils auront probablement un accident vasculaire cérébral.

Ceci est incroyable William Shakespeare : célèbre meurtrier – Massacre de Warren G. Harding au Texas (@PopeAwesomeXIII) 10 octobre 2023

Cette salope.

Par cette « logique », toute fiction devrait être abolie, car toutes les situations dans lesquelles se trouvent les personnages de fiction sont « non consensuelles ». – Rowan Driftwood 👷🏻⚧️🖖🪫 (@pica_scribit) 10 octobre 2023

C’est le seul résultat de cette logique. Cette écrivaine dit souvent que le progressisme/éveilisme crée un désert culturel, et c’est ce qu’elle veut dire.

J’ai besoin que vous sachiez tous que j’ai reçu ce message à 3 reprises et chaque fois que je le lis, j’ai l’impression d’être frappé à chaque ligne, comme si j’étais par terre dans une bagarre dans un bar et le dernier Line, c’est quelqu’un qui écrase un tabouret de bar sur ma tête. https://t.co/MFHxfNjees — ✨Aedric✨ Writingway sur AO3 (@necromeowncy) 10 octobre 2023

Recommandé

C’est vraiment ce que l’on ressent.

Je suis tout à fait favorable à l’élimination des scènes de sexe dans les livres, mais pas parce que les personnages inventés ne peuvent pas consentir, mais parce qu’ils grincent des dents.

Et la moitié du temps, il semble que l’auteur n’ait jamais eu de relations sexuelles auparavant. https://t.co/GMPfugPJyY – Élie le Middleborne (@TheMiddleborne) 10 octobre 2023

Ils peuvent grincer des dents. Mais affirmer que les personnages fictifs n’ont aucune agence est encore pire.

D’où viennent les gens comme ça ? https://t.co/zrLh47ZbtA – Papa Warpig (@DaddyWarpig) 10 octobre 2023

Honnêtement, nous ne le savons pas. Y a-t-il une pleine lune ou quelque chose comme ça ?

juste au moment où j’étais submergé par les prises de vue hideuses qui circulent sur Twitter point com, cet article m’a rappelé que parfois Internet brise le cerveau des gens d’une manière vraiment magnifique https://t.co/8nQ03lcfNb – Robert Evans (Le seul Robert Evans) (@IwriteOK) 10 octobre 2023

Vraiment magnifique.

Je regarde ça depuis 10 minutes et je n’arrive pas à comprendre https://t.co/QiClmHwmT2 -Actually_Tina_im_a_sandwitch_FFXIV (@Actually_Tina) 10 octobre 2023

N’essayez pas trop, car cela vous ferait mal au cerveau.

Si vous ne riez pas à l’idée de dire cela sérieusement à quelqu’un et de le contraindre à réfléchir aux implications plus profondes pour sa moralité, vous n’êtes pas vivant à l’intérieur. https://t.co/LvglYTrIjP – Charles DeGlopper (@bronzebarbarian) 10 octobre 2023

Nous avons ri. Dur.

Aaaaa et maintenant je suis mort. https://t.co/f9xQsEi5N2 – Heather B (@BoulwareH2) 10 octobre 2023

Je m’attendais à cette prise depuis des années maintenant, c’est un peu inévitable si on y pense, mais je suis toujours époustouflé de la voir apparaître dans la nature. https://t.co/w6V7fujJjq – un denim est éternel (@denimneverdies) 10 octobre 2023

Vous l’avez appelé.

Ok mais que se passe-t-il si je demande à mes personnages fictifs et qu’ils disent que c’est ok. https://t.co/iMRt8mRyqb – Jessica Ellis (@baddestmamajama) 10 octobre 2023

Je suppose que ça marche.

mais ils ne le sont pas- mais ils ne le font pas- mais ils ne peuvent pas – ILS NE SONT PAS DE VRAIES JANET https://t.co/sUIpbMy7ga – Ren 🦆 💙 (@mastershearts) 10 octobre 2023

Apparemment, certaines personnes ne savent pas ce que signifie « fictif ». Ou ce qu’est l’écriture.

PAS DRÔLE!!!! PAS DE PLAISIR!!!!! PAS D’IMAGINATION !!!!! TOUTES CHOSES POUR LA JUSTE GLOIRE DE COCHER LES BONNES CASES !!!!!! CONSOMMER POUR OBTENIR L’ÉCLAIRCISSEMENT MORAL !!!!! JAMAIS POUR LE PLAISIR OU VOUS ÊTES UN DÉGÉNÉRÉ !!!!!! https://t.co/pn3smJK3Y5 – scarabée 🥀 (@astarionsrose) 10 octobre 2023

Honnêtement, c’est comme les puritains des temps modernes avec 100 % de joie en moins.

Je pense qu’il existe un document de recherche sociologique/anthropologique sur ces cinglés et ils concluent qu’ils appartiennent à une sorte de secte qui subit actuellement une spirale de pureté. https://t.co/fGHrilZF1F – mii-lennial hipster tumblr art hoe ☕ (@PearlteaRizzy) 10 octobre 2023

Ce serait une lecture fascinante.

Ironiquement, je pense que vous pourriez probablement publier dans un journal quelque part « l’écriture de fiction est intrinsèquement violente parce que les personnages ne peuvent pas consentir et sont manipulés et contraints par l’auteur ». https://t.co/pznyIafO7U -Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 10 octobre 2023

Je suis surpris que ce ne soit pas déjà le cas.

J’ai besoin que vous sachiez tous que je garde cette capture d’écran depuis un an, en attendant l’occasion idéale de l’offrir au monde. L’envoyer à @Swilua était-ce une opportunité parfaite ❤️ https://t.co/Pdwpa6nRH0 – Hannah (@thecolorhannah) 10 octobre 2023

Vraiment, vous avez fait un cadeau à Internet.

Nous atteignons des niveaux sans précédent de terminale en ligne que je ne croyais pas possible. Les personnages fictifs ne peuvent pas consentir. Ils n’existent pas. Ils ne sont rien de plus qu’un support qu’un auteur ou un créateur utilise pour transmettre une idée. Il faut que les gens se mettent cela dans la tête. https://t.co/Ju9F1UzY4h – Arcflame Arcanum @TakingItEasy (@ArcflameArcanum) 10 octobre 2023

Nous pensons honnêtement que certaines personnes n’en sont pas capables.

Chaque jour, les fictions ici sont de pire en pire et je suis juste https://t.co/5sxM1gNhgb pic.twitter.com/39smn072XP — ☁️FlyingRotten☁️ (@CamilleCailloux) 10 octobre 2023

Nous aussi.

Chaque fois que je m’apprête à quitter Twitter, le bon Dieu juge bon de me livrer un bijou. https://t.co/xKVPVFDL6I – Josh Olson (@joshurolson) 10 octobre 2023

C’est vraiment un bijou.

Comme tout auteur peut vous le dire, ce sont les personnages qui conduisent le bus ici, nous prenons simplement des notes et rédigeons le rapport d’incident. Rien ne les oblige à faire quoi que ce soit. https://t.co/6v2bWLTOlT – Jamie Jackson – Humanoïde (@VillainLeaning) 10 octobre 2023

Oui. Les écrivains vous diront toujours que ce sont les personnages qui sont la force ici, et qu’ils dirigent l’auteur, et non l’inverse.

Un non-sens, mais approprié :

le fait que je risque de voir l’opinion d’un jeune de 14 ans à tout moment de la journée sur Internet est une violation des droits de l’homme – Mousvy Ratvy (@5e_ivy) 15 mars 2021

C’est tellement vrai.

***

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !