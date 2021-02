Les personnages de Mr Men et Little Miss figureront sur des pièces pour le 50e anniversaire | Nouvelles du Royaume-Uni

Les pièces célébrant le 50e anniversaire des livres Mr Men et Little Miss seront mises en vente, avec une pièce d’or au prix de 2370 £.

La collection nostalgique mettra en vedette quatre personnages très appréciés, dont Mr Happy, Mr Strong, Little Miss Sunshine et Little Miss Giggles.

Les versions non circulées vibrantes de la pièce présenteront également les caractères dans des couleurs vives, en utilisant les dernières techniques d’impression couleur.

Image:

Adam Hargreaves, fils de Mr Men et le créateur de Little Miss Roger Hargreaves, détient une nouvelle pièce de 5 £ Mr Happy



Tous les designs ont été créés par Adam Hargreaves, qui est le fils de l’illustrateur et auteur original Roger Hargreaves.

Réfléchissant sur le projet, Adam Hargreaves a déclaré: « C’est un honneur absolu que non seulement les personnages de Mr Men Little Miss figurent sur les pièces commémoratives officielles du Royaume-Uni, mais aussi d’avoir l’opportunité de créer les motifs qui figurent sur les pièces. »

Les prix des pièces, mis à disposition sur le site Web de la Royal Mint, commenceront à 13 £ pour une pièce de monnaie de 5 £ non circulée et à 22,50 £ pour une version couleur, tandis qu’une pièce d’or d’une once dans une dénomination de 100 £ se vendra pour £ 2,370.

Image:

Mr Happy, Little Miss Giggles et Mr Strong figurent sur les pièces



Les billets Golden Mr Tickle seront cachés avec les trois pièces de couleur non circulées, avec des prix à gagner.

Clare Maclennan, directrice de la division des pièces commémoratives à la Royal Mint, a déclaré: « Chaque année, nous célébrons les icônes britanniques, les anniversaires et les moments de l’histoire sur des pièces commémoratives, c’est donc un ajout amusant à la collection. »

Créés en 1971 par Roger Hargreaves, les livres Mr Men et Little Miss et leur monde de «happyland» sont devenus un favori mondial et ont été traduits en plusieurs langues dans plus de 24 pays. L’inspiration pour la série est venue de la question « à quoi ressemble un chatouillement? »

La réponse était M. Tickle, qui est maintenant l’un des plus de 90 personnages de la collection.

Mlle Maclennan a ajouté: « Cette année marquant le 50 anniversaire de l’introduction des personnages de Mr Men Little Miss au monde, il s’est senti juste de célébrer les personnages adorables sur leur propre pièce commémorative.

La collection ne sera pas en circulation générale.