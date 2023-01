Les personnages de “Manchild” de Ranbir Kapoor se font dissoudre sur Twitter

Ranbir Kapoor a souvent été critiqué pour avoir toujours joué le même personnage dans la plupart de ses films – un homme (enfant?) Devenant majeur, avec un personnage féminin qui est généralement une fille de rêve lutin maniaque qui n’existe que pour conduire le héros vers un plus grand but. Plus récemment, “Brahmastra” d’Ayan Mukerji a été critiqué pour le personnage d’Alia Bhatt, Isha, disant “Shiva” (nom du personnage de Ranbir) un nombre démesuré de fois et n’ayant pas son propre arc.

En dehors de cela, les personnages semblent suivre un arc de passage à l’âge adulte assez familier et après un certain temps, les critiques ont fait valoir que cela se fatiguait. Un utilisateur de Twitter a partagé quelques photos de personnages de films d’Ayan Mukerji ayant des “conversations profondes” – Aisha et Sid de “Wake Up Sid”, Bunny et Naina de “Yeh Jawaani Hai Deewani”, Shiva et Isha de “Brahmastra” – et a écrit ” personnages ayan mukerji ayant une conversation profonde la nuit… [sic]”.

“Et tous concernent les problèmes de Ranbir”, a applaudi un autre utilisateur avec hilarité. “Les personnages ont une convo profonde” et c’est le même homme qui parle de ses propres problèmes dans chaque scène “, a écrit un autre. “Non, c’est un homme qui suit des séances de thérapie avec sa petite amie au lieu d’un professionnel”, a déclaré un autre. “” Conversation profonde “et il lui dit juste qu’il voit comment elle est devenue belle sans lunettes”, lit un tweet. “Je ne peux pas être le seul à penser que tous les films d’Ayan Mukherjee parlent d’hommes qui utilisent les femmes dans leur vie pour leur propre croissance personnelle. Les femmes ne sont pas vos thérapeutes”, a déclaré un utilisateur.

Non, c’est un homme qui prend des séances de thérapie avec sa copine au lieu d’un professionnel. https://t.co/Clq29jRnei— Azurã |4300+ maisons musulmanes démolies par le gouvernement| (@_Bint_e__adam__) 9 janvier 2023

Je ne peux pas être le seul à penser que tous les films d’Ayan Mukherjee parlent d’hommes qui utilisent les femmes dans leur vie pour leur propre croissance personnelle. Les femmes ne sont pas vos thérapeutes fffs. https://t.co/qiU6tJ2DjU– Khushi (@khushii_p) 9 janvier 2023

Beaucoup ont également déclaré que « Brahmastra » était un « snack » par rapport aux deux autres films mentionnés dans le tweet.

