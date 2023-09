Les personnages de haut-parleurs Echo Kids d’Amazon ont désormais un livre – et vous pouvez y parler

Alexa d’Amazon étend ses façons de jouer avec les enfants – et cette année, l’assistant intelligent a une nouvelle histoire à raconter avec un livre d’histoires physique interactif, mettant en vedette les mêmes mascottes de personnages de dessins animés Hibou et Dragon qui décorent l’actuel d’Amazon. Enceintes Echo Dot Kids.

Le livre « Owl & Dragon, A Magical Adventure » est un livre d’images de poche destiné aux jeunes lecteurs, conçu pour être lu pendant qu’un haut-parleur Echo joue un programme de compétences Alexa appelé « Readyland ». Il y a eu d’autres livres Readyland publiés depuis 2021, mais Owl and Dragon est le premier livre qui donne aux personnages d’Amazon leur propre histoire – et en cas de succès, il ouvre la possibilité à Amazon d’étendre ces personnages à davantage de formes de médias.

Les personnages Hibou et Dragon sont inspirés des motifs de dragon violet et de hibou bleu sarcelle imprimés sur la sortie 2022 des enceintes Echo Dot Kids. Le livre de Readyland coûte 15 $ et est disponible en précommande aujourd’hui et sortira le 30 septembre. L’histoire imprimée du livre peut être autonome si vous lisez chaque page, mais vous n’obtiendrez pas l’expérience complète de l’histoire sans télécharger la compétence Readyland et écouter l’audio. aventure.

L’idée est qu’un jeune enfant pourrait le démarrer indépendamment en demandant à n’importe quel appareil compatible Alexa de la maison de « Jouer à Readyland », mais un parent pourrait également lire la partie audio depuis son smartphone avec l’application gratuite Alexa.

J’ai testé le livre avec mes propres enfants : ma fille de 7 ans, qui est déjà une lectrice indépendante de chapitres, et mon fils de 4 ans, qui commence tout juste à apprendre à lire. Utiliser le livre Readyland est devenu une activité qu’ils aimaient partager ensemble. Même si je ne les ai jamais fait jouer avec un appareil Alexa auparavant, ils ont tous deux immédiatement compris comment interagir avec celui-ci à l’aide du haut-parleur Echo Dot Kids – et ils étaient tous les deux accros à voir ce qui se passait sur chaque page, criant des réponses à la voix. des questions sont posées.

Vous pouvez considérer Readyland comme un programme de divertissement audio, dans lequel les enfants entendront une histoire avec différentes voix, musiques et jeux intégrés. Les enfants aident les personnages à prendre des décisions en répondant à des invites spécifiques au cours de leur aventure. Les enfants peuvent lire une ou deux phrases imprimées sur une page, mais l’essentiel de l’expérience consiste à écouter. Le programme indique aux enfants quand passer à la page suivante et les enfants doivent dire « Prêt ! » lorsqu’ils auront tourné la page et seront prêts à poursuivre l’histoire.

Le livre imprimé Readyland Owl & Dragon devient interactif lorsque la compétence Alexa Readyland lit l’audio avec l’histoire. Ici, les enfants devront choisir par quel tunnel emprunter. Terre prête

J’ai aimé la façon dont, lorsque vous aviez besoin de mettre l’histoire en pause, vous pouviez dire à Readyland de s’arrêter à tout moment. La prochaine fois que l’enfant demandera à Alexa d’ouvrir le programme Readyland, il lui demandera s’il souhaite reprendre là où l’histoire s’est arrêtée.

J’ai également été impressionné par la façon dont la programmation est suffisamment intelligente pour comprendre les nuances de la façon dont les petits enfants parlent, et elle fait preuve de patience envers les petits qui peuvent mettre un certain temps à répondre ou ne pas utiliser un mot attendu par le programme. Il ne dira jamais qu’un enfant a tort : si le mot n’est pas reconnu par le programme, un personnage reconnaît que quelque chose a été dit et passe au point suivant de l’histoire. Le programme Readyland donnera différentes pépites de détails sur l’histoire ou les personnages en fonction de ce que dit l’enfant (souvent, l’histoire leur demande d’appeler une image qu’ils voient sur la page, et les enfants ont plusieurs choix sur quoi dire).

Alexa a déjà trouvé son chemin dans la salle de jeux, par exemple à travers des jeux de société et des cuisines simulées, ciblant les parents qui utilisent peut-être déjà une enceinte Echo à la maison. Mais cette fois, la pièce pointe vers des intervenants spécifiques. Le livre fait référence aux haut-parleurs ronds Owl et Dragon sur la première et la dernière page, qui coûtent chacun 60 $ et sont livrés avec un contrôle parental et un abonnement d’un an au service Kids+ d’Amazon. (Vous n’avez pas besoin de ces haut-parleurs spéciaux pour lire les livres, mais ils ont l’air plus amusants.)

Voir mes enfants utiliser le livre Owl & Dragon m’a rappelé des souvenirs d’enfance de lecture avec Teddy Ruxpin, un ours en peluche animé de 1985 qui racontait des histoires audio avec de la musique et des effets sonores de ses aventures. À l’époque, les enfants comme moi suivaient l’histoire de Teddy avec des livres d’histoires correspondants qui ne contenaient que quelques phrases. L’audio n’était pas diffusé sur un haut-parleur Wi-Fi, mais à partir d’une cassette enregistrée dans son ventre. Et les livres de l’époque n’avaient guère de sens sans l’audio de Teddy Ruxpin pour combler les espaces entre les pages.

Teddy a obtenu des points pour être un ours pelucheux et cool qui bougeait la bouche pour parler. Mais les enfants d’aujourd’hui peuvent réellement répondre à ces livres en utilisant l’intelligence de reconnaissance vocale d’Alexa, et la compétence Readyland vous donne quelque chose de différent dans l’histoire en fonction de la façon dont vous interagissez.

Je n’irais pas jusqu’à dire que maman et papa n’ont plus besoin de lire des histoires au coucher, mais Readyland semble être une façon plus agréable d’offrir du divertissement numérique à un enfant sans lui donner un écran iPad.