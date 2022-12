Les permis de préservation forestière du comté de Will seront mis en vente mardi – Shaw Local

Les amateurs de pique-nique et de camping dans la réserve forestière peuvent obtenir mardi leurs permis pour 2023.

Le district de Forest Preserve du comté de Will met en vente des permis pour les sites de pique-nique et de camping à partir de 8 heures du matin, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Ils seront disponibles en ligne et au Sugar Creek Administration Center à Joliet, qui est ouvert de 8 h à 16 h.

Le site Web de Forest Preserve District est www.reconnectwithnature.org.

Les permis seront également mis en vente à 10 heures mardi au Four Rivers Environmental Education Center à Channahon, au Isle a la Cache Museum à Romeoville et au Plum Creek Nature Center dans le canton de Crète.

Les permis seront mis en vente au Hidden Oaks Nature Center à Bolingbrook à 10 h mercredi.

Des permis de pique-nique sont disponibles pour plus de 30 abris à louer dans des réserves forestières du comté de Will. Des permis sont requis pour les groupes de 25 personnes ou plus et encouragés pour les petits groupes qui souhaitent garantir l’utilisation d’un emplacement d’abri spécifique, a déclaré le district dans un communiqué de presse.

Les détails des permis de pique-nique et les photos des abris sont visibles sur le Pique-nique du site Web du Forest Preserve District of Will County.

Le camping sous tente dans la forêt préservée est autorisé à plusieurs endroits : Forked Creek Preserve – Ballou Road Access dans le canton de Wesley, Goodenow Grove Nature Preserve dans le canton de Crète, Hammel Woods – DuPage River Access à Shorewood, McKinley Woods – Frederick’s Grove à Channahon et Messenger Woods Nature Preserve à Homer Glen.

En plus des options de réservation en ligne et en personne, les permis de camping sont également disponibles par téléphone. La réserve forestière est joignable au 815-727-8700.

Un rabais de 50 % est offert aux groupes de jeunes. Le district de la réserve forestière propose également un programme “No Gear, No Problem” pour ceux qui ont besoin de louer du matériel de camping.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web du district de Forest Preserve du comté de Will, www.reconnectwithnature.org.