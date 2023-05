Les perles d’eau peuvent être mortelles si elles sont avalées, Santé Canada avertit les parents

Santé Canada met en garde les parents et les soignants contre les perles d’eau, qui peuvent être mortelles en cas d’ingestion.

Ces minuscules perles, également connues sous le nom de perles de gelée, d’hydro-orbes, de sol cristallin, de perles sensorielles ou de perles orb, sont des perles de gel absorbant l’eau qui peuvent atteindre jusqu’à 1 500 fois leur taille lorsqu’elles sont placées dans l’eau, selon l’avis.

« Si elles sont ingérées, les perles d’eau peuvent continuer à se développer à l’intérieur du corps, entraînant des blessures potentiellement mortelles, telles qu’une occlusion intestinale ou intestinale », indique le rapport.

Ils sont généralement de couleurs vives, ce qui peut amener les jeunes enfants ou les adultes ayant une déficience cognitive à les confondre avec des bonbons, conseille Santé Canada.

Les perles d’eau, qui peuvent être promues auprès des parents et des soignants pour le jeu sensoriel, peuvent également être « très nocives » si elles sont placées dans le nez ou les oreilles, dit-il.

Si vous êtes le parent ou le tuteur d’un enfant de moins de cinq ans, vous ne devriez pas avoir ce produit chez vous ou dans votre salle de classe. – Joey Browne, agent de sécurité des produits de consommation, Santé Canada

« Si vous êtes le parent ou le tuteur d’un enfant de moins de cinq ans, vous ne devriez pas avoir ce produit à la maison ou en classe », a déclaré Joey Browne, agent de la sécurité des produits de consommation pour Santé Canada dans la région de l’Atlantique.

« Nous commençons à voir plus d’incidents liés à ce produit », a-t-il déclaré.

Les perles d’eau et les produits qui en contiennent doivent être tenus hors de la vue et de la portée des jeunes enfants.

Certains des produits qui peuvent contenir des perles d’eau comprennent : les kits d’art, les balles anti-stress, les bains de pieds, les remplisseurs de vase et les produits de jardinage. Les perles d’eau sont également vendues sous leur forme déshydratée dans des contenants individuels.

6 incidents signalés au Canada, 1 « grave »

Santé Canada dit être au courant de plusieurs incidents internationaux où des enfants qui avaient ingéré des perles d’eau ont subi des blessures potentiellement mortelles nécessitant une intervention chirurgicale.

Six incidents ont été signalés au Canada entre le 20 juin 2011 et le 31 janvier 2023. Trois d’entre eux ont fait des blessés, dont un « grave ».

Aux États-Unis, il y a eu au moins 248 cas de perles d’eau entre le 1er janvier 2017 et le 22 novembre 2022, selon le National Electronic Injury Surveillance System. Parmi ceux-ci, 112 impliquaient une ingestion, 100 impliquaient une insertion dans le conduit auditif, 35 impliquaient une insertion dans la cavité nasale et une impliquait une lésion oculaire.

Dans plusieurs incidents, des enfants ont eu accès à des perles qui avaient roulé hors de leur emplacement initial et qui avaient été oubliées lors du nettoyage, a déclaré Santé Canada. Les perles sont glissantes et rebondissantes, et peuvent facilement rouler vers une autre zone, a-t-il déclaré.

Dans certains cas, de jeunes enfants ont eu accès à des perles d’eau à l’école ou à la garderie.

L’enquête se poursuit

Santé Canada affirme qu’il continuera d’enquêter sur les risques associés aux perles d’eau et sur tout rapport s’y rapportant. Il prend des mesures d’exécution lorsqu’il y a « des raisons de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine », selon l’avis.

« Lorsque nous rappelons un produit ou interdisons la vente d’un produit, c’est parce que le produit présente un danger lorsqu’il est utilisé comme prévu », a déclaré Browne.

Dans ce cas, les perles d’eau sont « utilisées d’une manière qui n’était pas prévue et qui présente un danger. C’est pourquoi Santé Canada a décidé de publier un avis public », a-t-il déclaré.

Que devrais tu faire?

Quiconque soupçonne qu’un enfant a ingéré une perle d’eau doit appeler la ligne d’assistance téléphonique du Centre antipoison canadien au 1-844-POISON-X ou, au Québec, au 1-800-463-5060, a déclaré Santé Canada.

Les symptômes peuvent inclure des vomissements, des douleurs abdominales ou thoraciques, un gonflement ou une douleur abdominale, de la constipation, de la léthargie, de la bave, des difficultés à respirer ou à avaler ou une perte d’appétit.

Si les professionnels de la santé voient des patients présentant de tels symptômes, ils doivent immédiatement enquêter sur la possibilité d’ingestion de perles d’eau, a déclaré Santé Canada. Il est peu probable que des perles d’eau apparaissent sur une radiographie, a-t-il noté.

Les enfants avec des perles d’eau dans le nez ou les oreilles doivent également recevoir des soins médicaux.