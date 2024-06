Les perles de carbone comestibles peuvent réduire la cirrhose du foie en restaurant le microbiome intestinal

Des billes de carbone innovantes, inventées par des chercheurs de l’University College London, réduisent les mauvaises bactéries et l’inflammation chez les modèles animaux, liées à la cirrhose du foie et à d’autres problèmes de santé graves.

L’étude, publiée dans Gut, a révélé que les billes de carbone étaient efficaces pour restaurer la santé intestinale et avaient un impact positif sur la fonction hépatique, rénale et cérébrale chez les rats et les souris. Ils se sont également révélés sans danger pour l’usage humain.

« Lorsque l’équilibre du microbiome est perturbé, les « mauvaises » bactéries peuvent proliférer et supplanter les « bonnes » bactéries qui maintiennent l’intestin en bonne santé », a expliqué le professeur Rajiv Jalan, auteur principal de l’Institut pour la santé hépatique et digestive de l’UCL.

En excrétant des endotoxines et d’autres métabolites toxiques, ils transforment l’environnement intestinal pour le rendre plus favorable pour eux – et hostile aux bonnes bactéries – ce qui déclenche une inflammation intestinale et des fuites dans la paroi intestinale, entraînant des dommages à d’autres organes tels que le foie, reins et cerveau.

Dans la cirrhose, une maladie caractérisée par des cicatrices du foie chez 100 millions de personnes actuellement dans le monde, l’inflammation provoquée par les endotoxines peut exacerber les lésions hépatiques. Un traitement standard de la cirrhose consiste à utiliser des antibiotiques destinés à contrôler les mauvaises bactéries, mais cela comporte un risque de résistance aux antibiotiques et n’est utilisé qu’à un stade avancé de la maladie.

Pour surmonter ce problème, les scientifiques de l’UCL ont développé de minuscules billes de carbone orales, qui possèdent une structure physique microscopique spéciale conçue pour adsorber les petites et grandes molécules dans l’intestin.

Dans l’étudeles chercheurs ont testé l’efficacité des billes de carbone (connues sous le nom de produit CARBALIVE) et ont évalué leur impact sur les fonctions hépatiques, rénales et cérébrales chez des rats et des souris.

Ils ont constaté que lorsqu’elles étaient ingérées quotidiennement pendant plusieurs semaines, les billes étaient efficaces pour prévenir la progression des cicatrices et des lésions hépatiques chez les animaux atteints de cirrhose, et elles réduisaient la mortalité chez les animaux souffrant d’insuffisance hépatique aiguë ou chronique.

Testé sur 28 patients cirrhotiques

Les billes, qui sont autorisées par Yaqrit, une filiale de l’UCL, ont également été testées sur 28 patients atteints de cirrhose et se sont révélées sûres avec des effets secondaires négligeables. Si les mêmes avantages observés dans les modèles animaux se produisent chez les humains, les billes pourraient constituer un nouvel outil important pour aider à lutter contre les maladies du foie.

« Ces nouvelles billes de carbone, qui sont avalées et traversent le corps sans altération, sont plus petites qu’un grain de sel. » a déclaré Michal Kowalski, le responsable produit CARBALIVE chez Yaqrit. « Ils agissent en absorbant les endotoxines et autres métabolites produits par les « mauvaises » bactéries dans l’intestin. Cela empêche ces toxines de s’infiltrer dans d’autres zones du corps et de causer des dommages, comme c’est le cas dans la cirrhose.

« Les résultats sur les modèles animaux sont très positifs, avec une réduction de la perméabilité intestinale, des lésions hépatiques, ainsi que des dysfonctionnements cérébraux et rénaux. »

Les résultats ouvrent la porte à d’autres essais visant à tester l’efficacité des billes de carbone chez l’homme, dont l’un devrait démarrer prochainement. Si les billes s’avèrent efficaces pour arrêter ou ralentir la progression des lésions hépatiques, elles pourraient constituer un outil précieux pour traiter les maladies du foie et éventuellement d’autres affections associées à une mauvaise santé du microbiome.

« J’ai bon espoir que l’impact positif de ces billes de carbone dans les modèles animaux sera observé chez l’homme, ce qui est passionnant non seulement pour le traitement des maladies du foie, mais potentiellement pour tout problème de santé causé ou exacerbé par un microbiome intestinal qui ne le fait pas. Cela ne fonctionne pas comme il se doit », explique Jalan, qui enseigne l’hépatologie à l’UCL.

« Cela pourrait inclure des affections telles que le syndrome du côlon irritable, par exemple, qui est en augmentation dans de nombreux pays. »

Grâce à une subvention d’un programme d’innovation de l’Union européenne, ils ont pu construire une usine pour fabriquer les perles et poursuivre leurs recherches sur les utilisations potentielles.

« Je suis optimiste que ce voyage se terminera avec l’approbation de ces billes pour aider à traiter les maladies du foie et d’autres affections au cours des prochaines années. »

