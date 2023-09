Les périphériques USB-C d’Apple sont sacrément chers, mais cela n’a plus d’importance

Il y a beaucoup à dire sur la gamme d’iPhone 15 récemment annoncéemais la seule chose qui fait parler tout le monde est celle d’Apple. passer au port de chargement USB-C standard. C’est la première fois que l’entreprise s’éloigne d’un port de chargement propriétaire pour son smartphone extrêmement lucratif.

Est-ce la fin du câble Lightning d’Apple ?

Cela ne veut pas dire que la société de Cupertino n’essaie pas de tirer le meilleur parti du changement annoncé pour la première fois en 2017. L’événement Wonderlust de mardi. L’Apple Store regorge d’une nouvelle série de câbles et d’adaptateurs USB-C, et la plupart d’entre eux sont sacrément coûteux compte tenu de l’abondance de produits similaires moins chers disponibles pour l’un des ports les plus utilisés dans l’électronique grand public. Prends les 29$ Adaptateur USB-C vers Lightning. Il s’agit d’un câble tressé reliant un port Lightning femelle à un USB mâle. C’est le même prix que le câble USB vers Lighting, mais il est trois fois plus cher que l’adaptateur Lightning vers 3,5 mm pour prises audio.

Les produits Apple coûtent généralement plus cher, mais le passage à l’USB-C ajoute une couche supplémentaire de hausse des prix pour les produits plus courants. Le Adaptateur mural USB-C 20 W se situe à 20 $, tandis qu’un 1 mètre Câble de charge tressé 60 W ça coûte 20$. La version de 2 mètres coûte 30 $ et prend en charge des adaptateurs allant jusqu’à 96 W de charge. Les deux transfèrent des données à des vitesses USB-2, bien que le iPhone 15 Pro et Pro Max devrait prendre en charge des vitesses allant jusqu’à USB-3. Cependant, au sommet se trouve le Câble Thunderbolt 4 USB-C Pro ça coûte 69$. Il prend en charge une charge jusqu’à 100 W et des vitesses de transfert USB 3 et USB 4 jusqu’à 40 Go/s.

Rien de tout cela ne veut dire que vous avez besoin de vitesses proches de ces vitesses pour charger (le transfert de données peut être une autre histoire, selon l’utilisateur). En effet, Apple semble plus conscient du fait que les utilisateurs préféreraient préserver leur batterie, même s’ils ne maximisent pas leur charge. Comme trouvé par 9à5Macle code caché dans iOS 17 RC envoyé aux développeurs d’applications permet aux utilisateurs de limiter la charge maximale de leur batterie à moins de 100 %

Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Paramètres de la batterie et donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser à quelle limite la charge maximale prendra fin. Il indique également la dernière fois qu’un utilisateur a réglé son téléphone sur la valeur de recharge maximale. Comme il est sur iOS 17, il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera également disponible sur les anciens iPhones, mais comme 9to5Mac l’a souligné, certains utilisateurs se sont plaints que la santé de la batterie s’est dégradée plus rapidement sur l’iPhone 14 Pro que sur les anciens appareils de l’entreprise.

Charger une batterie lithium-ion à 100 % la dégrade plus rapidement, c’est donc en effet une fonctionnalité bienvenue pour un téléphone pour lequel il est désormais beaucoup plus facile de trouver un câble. Tous les câbles les plus chers peuvent être utiles pour certains, mais la plupart des gens qui rechargent simplement leur téléphone pendant leur sommeil préféreraient avoir une batterie plus longue qu’autre chose.

En fin de compte, il y aura des gens qui se sentiront tout simplement plus à l’aise d’acheter directement auprès d’Apple et accepteront de payer un supplément. Mais désormais, vous êtes libre de chercher ailleurs pour tous vos besoins de recharge.