Les périodes passées de cessez-le-feu Israël-Hamas n’ont pas toujours tenu

Mais des défis plus importants – tels qu’une réhabilitation plus approfondie de Gaza et l’amélioration des relations entre Israël, le Hamas et le Fatah, le parti palestinien qui contrôle la Cisjordanie – sont restés insaisissables au cours des dernières séries de violence.

Les pauses dans les combats sont généralement suivies d’autres mesures: Israël assouplit son blocus de Gaza pour permettre l’entrée des secours humanitaires, du carburant et d’autres marchandises; Le Hamas freine les manifestants et les groupes militants alliés qui attaquent Israël; et les deux côtés échangent des prisonniers ou des personnes tuées au combat. Jusqu’à présent, cette fois, Israël n’a pas utilisé de forces terrestres à Gaza.

Sous la pression internationale croissante, Israël et le Hamas se dirigeraient vers un cessez-le-feu qui pourrait mettre fin à leur conflit le plus meurtrier depuis la guerre de 2014. Mais l’histoire des hostilités israélo-palestiniennes est jonchée d’accords qui n’ont pas réussi à résoudre les différends sous-jacents.

Il y a reconstruction après chaque cycle de violence, généralement avec l’aide des Nations Unies, de l’Union européenne et du Qatar, mais sans paix permanente, la reconstruction est toujours risquée.

Malgré le bilan dévastateur des civils palestiniens et les dégâts considérables causés aux maisons, aux écoles et aux installations médicales à Gaza, le conflit actuel a été plus limité que les guerres qu’Israël et le Hamas ont menées en 2008 et 2014, lorsque les troupes israéliennes sont entrées à Gaza. Dans les conflits passés, des combats féroces ont éclaté dans les jours avant et après les cessez-le-feu alors que les deux parties cherchaient à porter des coups décisifs.

En juillet 2014, six jours après que l’armée israélienne a commencé à bombarder Gaza, l’Égypte a proposé un cessez-le-feu qu’Israël a accepté. Mais le Hamas a déclaré qu’il n’avait répondu à aucune de ses demandes, et le cycle des attaques à la roquette et des frappes aériennes israéliennes a repris après moins de 24 heures.

L’Égypte a annoncé un autre cessez-le-feu deux jours plus tard, mais Israël a ensuite envoyé des chars et des troupes au sol et a commencé à tirer sur Gaza depuis la mer, affirmant que son objectif était de détruire les tunnels que le Hamas utilise pour mener des attaques. Au cours des semaines suivantes, les forces israéliennes ont périodiquement interrompu leurs attaques pour permettre l’aide humanitaire, mais les combats se sont poursuivis.