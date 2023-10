L’acteur Matthew Perry, devenu célèbre dans le rôle de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends des années 1990, est décédé samedi à l’âge de 54 ans. TMZ, qui a annoncé la nouvelle, a rapporté que Perry avait été retrouvé inconscient dans un bain à remous à son domicile de Los Angeles.

Bien que Perry soit surtout connu pour son rôle dans Friends, qui a duré 10 ans, il a également donné de nombreuses autres performances emblématiques au cours de ses quatre décennies de carrière.

Nous jetons un coup d’oeil à certains des tournages les plus marquants de Perry sur grand et petit écran :

L’aile ouest

Perry est apparu dans trois épisodes de la série dramatique politique d’Aaron Sorkin, The West Wing., incarnant l’avocat associé de la Maison Blanche, Joe Quincy, dans les saisons quatre et cinq. Sa performance lui a valu deux nominations aux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique, en 2003 et 2004.

Amis

Diffusée pour la première fois le 22 septembre 1994, la série NBC a duré 10 saisons et 236 épisodes jusqu’à sa finale le 6 mai 2004. Dans le rôle du sage Chandler Bing, Perry a fait de son personnage l’un des personnages les plus aimés et les plus drôles de la sitcom, et l’un des plus mémorables de l’histoire de la télévision..

En 2002, son travail sur Friends lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal dans une série comique.

L’histoire de Ron Clark

Perry a également reçu des prix pour son rôle principal dans le film TNT de 2006, The Ron Clark Story, sur un enseignant qui quitte sa petite ville natale pour enseigner dans une école publique de New York.

En 2007, Perry a été nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision, et figurait également parmi les prétendants à l’Emmy du meilleur acteur principal dans une mini-série ou un film.

Studio 60 sur le Sunset Strip

Entre 2006 et 2007, Perry a de nouveau fait équipe avec Sorkin pour apparaître dans le drame du scénariste Studio 60 sur le Sunset Strip.qui raconte l’histoire du personnel derrière la création d’un spectacle de fin de soirée similaire à Saturday Night Live.

Perry incarne Matt Albie, un scénariste qui revient dans la série en tant que producteur exécutif et scénariste en chef – mais se retrouve dans la position délicate d’avoir récemment rompu avec l’une des stars du programme.

17 encore

En 2009, Perry a joué dans le film 17 Again, dans lequel il incarne l’ancienne version de Mike O’Donnell, un homme de 37 ans qui redevient lui-même à 17 ans. Zac Efron apparaît comme le jeune Mike.

Le couple étrange

Perry a co-créé et joué dans la série 2015-2017 The Odd Couple. « Après avoir été expulsés de leur maison par leurs femmes, deux amis tentent de partager un appartement, mais leurs idées en matière de ménage et de mode de vie sont aussi différentes que le jour et la nuit. » lit Synopsis IMDb de l’émission.