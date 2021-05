Les performances les plus choquantes de l’Eurovision de Lordi de Finlande aux Pirates de la mer de Lettonie

LE Concours Eurovision de la chanson à son meilleur, c’est beaucoup de choses: extravagantes, ridicules et surtout choquantes.

Depuis que la compétition s’est débarrassée du soutien orchestral en 1999, c’est une course aux armements de scènes étranges et loufoques de candidats espérant faire l’histoire de la musique.

11 La Pologne a fait monter la température en 2014 – et a réussi à choquer le continent Crédit: Reuters

Le concours ne concerne pas seulement les chansons – il s’agit du pazzaz, des décors incroyables et de la découverte de tout ce que vous pouvez faire sur une émission internationale.

Que ce soit en utilisant des marionnettes pour mendier des votes ou une drag queen faisant l’une des chansons Eurovision les plus ennuyeuses de tous les temps.

Ou utiliser des laitières rurales pour baratter du beurre de manière suggestive tout en regardant la caméra.

Avant la grande finale de l’Eurovision 2021 le samedi 22 mai, nous avons rassemblé les performances les plus choquantes que le spectacle ait jamais offertes.

11 Le chef-d’œuvre du camp ukrainien était incroyablement bon Crédit: AFP – Getty

Verka Serduchka – Danse Lasha Tumbai, Ukraine, 2007

Peut-être l’une des performances les plus mémorables de tous les temps, la drag queen ukrainienne Verka Serduchka a donné ce qui ne peut être décrit que comme un choc du système audiovisuel.

L’air et les paroles répétitifs signifiaient qu’il allait toujours rester coincé dans votre tête pendant les dix mille prochaines années.

Mais Verka elle-même est sortie ruisselante d’argent étincelant avec une étoile sur la tête – comme si elle avait sauté dans le téléporteur de The Fly avec une boule disco.

En outre, les mouvements de danse sont à la fois incroyablement mauvais et emblématiques. Le plus gros choc a été que cela n’arrive qu’à la deuxième place.

11 L’Irlande a demandé des votes dans cette entrée bizarre Crédit: AFP – Getty

Dustin the Turkey – Irelande Douze Pointe, Irlande, 2008

C’est indéniablement drôle de se présenter au plus grand concours de chant au monde et de mendier des points avec une marionnette très ennuyeuse.

La chanson fait bien sûr référence au pointage, qui est lu en français et en anglais, l’île d’Émeraude demandant le plus grand nombre de points.

La Turquie irlandaise a fait un DJ depuis un caddie en mouvement tout en appelant des pays spécifiques pour demander des points d’une voix qui semble aussi irritante que le Royaume-Uni obtenant des points nuls.

Toute cette mendicité leur a valu une 15e place moyenne.

11 Pirates Of The Sea a trouvé de l’or au Royaume-Uni pendant la phase de vote Crédit: AFP

Pirates de la mer – Loups de la mer, Lettonie, 2008

Une chanson aussi mauvaise que ridicule, la Lettonie a dû vouloir capitaliser sur la trilogie originale Pirates des Caraïbes récemment terminée avec ce bidonville optimiste.

Les pirates de la mer se procuraient leurs costumes dans le magasin de déguisements le plus proche et, lorsque vous n’étiez pas magnétisé pour le pirate principal étrangement intense, vous pouviez voir leurs chapeaux tomber sur leurs yeux.

Bien sûr, le vrai choc vient des scores – comme le Royaume-Uni a décidé de donner dix points.

11 Le punk rock finlandais 101 n’a pas tout à fait atteint la ligne d’arrivée Crédit: AFP

Pertti Kurikan Nimipäivät – Aina Mun Pitää, Finlande, 2015

La chanson la plus courte jamais soumise à l’Eurovision a apporté un peu de punk rock avec elle.

Le chanteur principal passe tout son temps planté sur place, se balançant d’avant en arrière, alors que ses camarades rockeurs d’âge moyen apportent des riffs de guitare intenses derrière lui.

La partie la plus choquante à ce sujet est à quel point la chanson est différente de l’habituel happy trash pop et des ballades mortellement sérieuses. Dommage qu’il n’ait pas impressionné les électeurs, car il n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.

11 L’alcool était certainement gratuit dans la création de cette chanson funky Crédits: Getty

Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis – Alcohol Is Free, Grèce, 2013

«Oh,» vous pensez au début de cette chanson, «une autre chanson folk», et vous vous enfoncez lentement dans votre canapé et buvez votre vin.

Mais attendez – ce batteur sexy frappe le rythme et tout à coup le tout se transforme en un air désinvolte et ridicule.

Le groupe se heurte à la foule pendant que Koza reste immobile, chantant agréablement les paroles grecques, ce qui en fait l’une des chansons les plus amusantes de la compétition.

Et qu’est-ce que Brit n’aimerait pas une chanson où le refrain est littéralement les mots « Alcohol Is Free » chantés encore et encore?

11 Lithuana a décidé de se déclarer vainqueur en 2006 Crédit: YouTube

LT United – Nous sommes les gagnants, Lituanie, 2006

Dans la même veine que l’acte précédent de l’Irlande, la Lituanie a décidé de se déclarer les « gagnants de l’Eurovision » dans leur chanson de 2006.

La performance commence par un groupe de papas en costumes chantant ces mots et exigeant des votes du public.

Puis, à un moment donné, l’homme chauve commence à faire une danse ridicule au son d’un violon agressif.

Certainement plus audacieux que la marionnette, mais cela a-t-il payé? Eh bien, ils ont réussi à se hisser à la 6e place avec 162 points.

11 La Pologne a provoqué la controverse en barattant du beurre Crédit: AFP

My Słowianie – Nous sommes slaves, Pologne, 2014

La Pologne savait exactement ce qu’elle faisait en 2014. Elle le savait et a obtenu tous les votes du Royaume-Uni.

Ne tournons pas autour du pot: il y a un moment où l’une des femmes baratte du beurre de manière suggestive en faisant pratiquement un clin d’œil à la caméra.

Tous perdent des parties de leurs tenues au fur et à mesure de la représentation. Une femme a rendu sexy le lavage des vêtements sur une étagère.

C’était tellement suggestif que la juge britannique Laura Wright a déclaré: « Je dirais que c’était du soft porn. C’était deux seins trop loin pour moi. J’ai été choquée de voir quelque chose comme ça dans une émission familiale. »

11 Les mamies dansantes ont volé le cœur du continent Crédit: AFP

Buranovskiye Babushki – Party For Everybody, Russie, 2012

Connu avec amour comme les mamies dansantes, l’entrée de la Russie en 2012 a certainement essayé de mettre tout le monde sur pied.

La chanson est-elle un peu oubliable? Oui, Bien sur que c’est ça. Mais la performance portée par six femmes passe-t-elle simplement le meilleur temps de son histoire sur scène? Vous pariez que c’est le cas.

Où allez-vous regarder quelque chose comme ça autre que l’Eurovision? Et il est même arrivé à la deuxième place avec 259 points.

11 Ce showtune ridicule n’a en quelque sorte pas atteint la finale Crédits: Getty

DJ BoBo – Vampires Are Alive, Suisse, 2007

Que se passe-t-il lorsque les goths et les nerds du théâtre se heurtent? Vous obtenez cette incroyable performance de la Suisse en 2007.

Les danseurs sont un mélange de Mad Max et Galaxy Quest, tandis que la chanson sonne comme une piste B du Phantom Of The Opera. Ils réussissent également l’exploit fantastique de ne pas jouer sur la clé pendant toute la chanson.

Mais tu sais quoi? Ça marche. Cela fonctionne juste. C’est tellement camp et ridicule qu’il est impossible de ne pas l’aimer. Le fait qu’il ne soit pas qualifié pour la finale est un crime contre les morts-vivants.

11 L’hymne démoniaque du hard rock est devenu un succès mondial Crédits: Getty

Lordi – Hard Rock Hallelujah, Finlande, 2006

Une chanson qui n’a pas besoin d’être présentée, le Hard Rock Hallelujah est devenu un succès international lorsque la Finlande l’a fait ses débuts en 2006.

Lordi portait des tenues de démon vraiment horribles alors qu’ils réveillaient le public avec ce screamo banger sorti de nulle part.

La performance, la chanson, le style, tout dans cette entrée est absurde et choquant. Mais c’est aussi une pure bêtise Eurovision non distillée, remportant la compétition avec 292 points.