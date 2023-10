Les performances et les spécifications clés du GPU Exynos 2400 de Samsung révélées

Un informateur sur X (anciennement Twitter), qui a divulgué de solides fuites concernant les futurs appareils de Samsung, a fait la lumière sur le prochain SoC Exynos 2400 de la société, censé alimenter la future série Galaxy S24 dans certaines régions.

Le fuyard a publié deux captures d’écran comparant la puce Exynos 2400 au Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme actuel de Qualcomm dans Powerboard 4.0. Et dans une bataille directe entre GPU, le GPU Xclipse 940 (co-développé avec AMD) a obtenu un score légèrement inférieur à celui de l’Adreno 740 à l’intérieur du SD8 Gen 2.

Il y a cependant quelques éléments à considérer ici. Par exemple, l’Exynos 2400 et le Galaxy S24 sont tous deux des produits inédits, ce qui signifie que les performances réelles au lancement seront probablement plus élevées. En revanche, une comparaison plus juste serait avec le futur SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui devrait sortir à la fin de ce mois. Alors peut-être que l’écart pourrait se creuser.

En plus des résultats du benchmark, la deuxième capture d’écran confirme les 10 cœurs GPU annoncés plus tôt cet été, soit deux cœurs de plus que l’Adreno 740.

Le reste reste encore un mystère et nous obtiendrons probablement plus d’informations à l’approche de la date d’annonce du Galaxy S24.