Les performances du Snapdragon 8 Elite du Realme GT7 Pro examinées

Le Snapdragon 8 Elite représente un nouvel espoir dans le domaine mobile : c’est le premier chipset depuis longtemps doté de cœurs de processeur personnalisés (et ne provenant pas d’Apple). Le GPU est également entièrement personnalisé et une nouvelle génération pour démarrer. Et Qualcomm a trouvé un moyen d’augmenter la vitesse d’horloge de manière assez importante par rapport à tout autre chipset de smartphone. Tout semble bien sur le papier, voyons si les attentes correspondent à la réalité.

Ici, nous nous concentrerons sur la façon dont le 8 Elite se compare aux deux générations précédentes de la série Snapdragon 8. Nous travaillons sur un poste distinct qui opposera l’Elite à son principal rival, le Dimensity 9400.



Nous utiliserons le Realme GT7 Pro pour ce test

Nous utiliserons le Realme GT7 Pro pour notre première série de tests pour le Snapdragon 8 Elite. Et comme mentionné ci-dessus, nous avons sélectionné certains téléphones Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Gen 2 à des fins de comparaison. Certains d’entre eux sont des téléphones de jeu, ils devraient donc représenter les meilleures performances possibles des anciens chipsets. A cet effet, mentionnons que nous avons mis le téléphone en mode GT (c’est-à-dire en mode haute performance) pour ces tests.

Examinons d’abord le processeur, car il s’agit du plus gros changement de cette génération. Il utilise des cœurs Oryon, deux versions d’entre eux – deux cœurs Prime et six cœurs Performance. Ce ne sont pas des cœurs Cortex comme dans les chipsets MediaTek et Samsung, mais une conception interne de Qualcomm. Notez qu’il ne s’agit pas des mêmes cœurs Oryon que ceux que nous avons vus dans le Snapdragon X Elite des ordinateurs portables, mais plutôt d’une deuxième génération.



2 cœurs Oryon Prime à 4,32 GHz + 6 cœurs de performance Oryon

Les deux cœurs Prime fonctionnent jusqu’à 4,32 GHz, ce qui est une vitesse insensée pour un appareil de poche. L’A18 Pro d’Apple a franchi la barrière des 4 GHz plus tôt cette année, mais de justesse : il fonctionne jusqu’à 4,05 GHz. Le Cortex-X925 du Dimensity 9400 reste en dessous de 4 GHz et fonctionne à 3,63 GHz. En dehors des ordinateurs portables, la vitesse d’horloge la plus élevée que vous puissiez trouver sur un appareil mobile est l’Apple M4 dans les tablettes iPad Pro (2024) à 4,4 GHz. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit de tablettes de 11 pouces et de 13 pouces et qu’il est beaucoup plus facile de les garder au frais.

En regardant Geekbench 6, les téléphones se regroupent parfaitement en générations. Le 8 Elite représente une augmentation massive de 31 % des performances multicœurs par rapport aux meilleurs résultats du 8 Gen 3 – et ceux-ci proviennent de téléphones de jeu en mode effort maximum et de la puce overclockée « pour Galaxy » du S24 Ultra.

En passant au test monocœur, c’est là que la haute fréquence des cœurs Oryon Prime devrait briller. Et il brille avec une avance aveuglante de 36 % sur les meilleurs des autres. En regardant une autre génération, l’Oryon affiche le double du score de certains téléphones 8 Gen 2 (noyau Cortex-X3 Prime) ou juste un score 52 % plus élevé que le meilleur téléphone 8 Gen 2 dans son mode de performances optimales.

Regardons ensuite les graphiques. L’Adreno 830 est construit sur une nouvelle architecture utilisant une conception en tranches avec une mémoire dédiée pour chaque tranche. Le 830 possède trois de ces tranches cadencées jusqu’à 1,1 GHz.



Trois tranches GPU jusqu’à 1,1 GHz, plus mémoire dédiée

Une fois de plus, la fracture générationnelle est très nette. Le test 3DMark Wild Life Extreme (exécuté à 2160p) a affiché un score 21 % plus élevé que le meilleur que nous ayons vu avec l’Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3. Pour en revenir au 8 Gen 2, la différence est stupéfiante de 68 %.

Le 8 Elite apporte la dernière itération du lancer de rayons accéléré par le matériel. Cette technologie gagne du terrain sur mobile après s’être d’abord implantée sur ordinateur. Le GPU 8 Gen 2, vieux de deux ans, ne gère qu’environ la moitié du score de la nouvelle puce Elite. La différence avec le 8 Gen 3 est moindre de 26 %, mais cela reste une amélioration générationnelle impressionnante.

Enfin, AnTuTu essaie de combiner CPU, GPU, mémoire et autres tests en un score unique qui représente les performances globales. Avec tous ces éléments pris en compte, il y a beaucoup plus de variabilité – un téléphone 8 Gen 2 bien équipé peut se rapprocher d’un téléphone 8 Gen 3 moins performant. Mais encore une fois, le Snapdragon 8 Elite – ou plutôt le Realme GT7 Pro qui l’abrite – devance les anciens modèles d’une certaine marge (environ 25 %).

Ce n’est pas la fin de cette histoire, juste le premier chapitre. Nous avons encore d’autres tests à effectuer, y compris le très important test de performances soutenues. Nous devons également effectuer des tests avec le mode GT désactivé (nous en avons effectué quelques-uns et le téléphone n’a pas perdu beaucoup de performances).

Nous avons également rencontré quelques problèmes lors des tests, mais cela pourrait simplement être dû à des problèmes de démarrage – la révélation complète du Realme GT7 Pro est prévue pour le 4 novembre, bien que la société ait déjà confirmé certains détails et nous laisse même effectuer des tests sur l’unité d’examen. nous avons au bureau.