Les performances de Souttar parmi les meilleures de tous les temps pour l’Australie

DOHA, Qatar – La performance d’homme du match du défenseur australien Harry Souttar lors de la victoire 1-0 des Socceroos contre la Tunisie samedi a été saluée par son coéquipier Jackson Irvine comme l’une des meilleures performances individuelles qu’il ait jamais vues dans un vert et chemise dorée.

Soutenu par l’entraîneur Graham Arnold pour reprendre son partenariat défensif avec Kye Rowles contre les Aigles de Carthage alors qu’il était du mauvais côté d’un score de 4-1 contre la France lors du match d’ouverture du tournoi de l’Australie, Souttar a décuplé la foi de son entraîneur à l’Al Janoub. Stade avec une défensive titanesque.

Gagner des têtes, bloquer des centres et se lancer avec un abandon imprudent dans un match dans lequel les Socceroos ont conduit leur physique à une victoire vitale, l’arrière central d’origine écossaise a remporté 100% de ses tacles et duels au sol tentés tout au long de l’après-midi. Il a également effectué six dégagements et bloqué trois tirs tunisiens au but.

“Il est massif, n’est-ce pas? Littéralement massif”, a déclaré son coéquipier Riley McGree. “Mais il peut bouger et il peut jouer. C’est un joueur très important pour nous. Donc un grand respect pour lui et tous les défenseurs.”

Deux moments clés en particulier résumaient la performance de Souttar, le premier arrivant juste avant la mi-temps lorsqu’il revenait rapidement alors que la Tunisie se brisait et se précipitait devant un effort de l’attaquant Mohamed Drager pour nier ce qui semblait être un certain but.

Puis, avec seulement deux minutes restantes dans le 90 et ses coéquipiers luttant pour garder leurs jambes en mouvement sous eux, Souttar a en quelque sorte trouvé l’énergie pour sprinter en arrière et glisser pour arrêter une échappée du remplaçant tunisien Taha Yassine Khenissi après un chiffre d’affaires bâclé de fatigue Rowles.

Harry Souttar a contribué à maintenir les espoirs de l’Australie d’atteindre la Coupe du monde en huitièmes de finale. Richard Heathcote/Getty Images

“C’est juste là-haut avec les meilleurs – milieu de terrain, défenseur ou attaquant – c’est l’un des meilleurs affichages individuels [for Australia] Je n’ai jamais vu”, a déclaré Irvine.

“Il n’a pas besoin qu’on lui dise cela, et il est l’un des premiers à revenir dans le vestiaire en disant que nous y retournons. C’est juste le genre de personne et de joueur qu’il est. Il veut toujours nous pousser et pousser tout le monde C’est déjà un leader à son âge.

“Ce moment, ce tacle, nous l’avons célébré presque plus que le but à certains égards. Je pense que cela se jouera dans les années à venir.”

Ajoutant à l’impressionnante de sa performance impressionnante et de sa poursuite désespérée, le match contre la Tunisie ne représentait que la troisième apparition senior de Souttar depuis la rupture de son ACL lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite en novembre 2021.

À l’époque, il faisait l’objet d’un intérêt de transfert signalé par les équipes de Premier League Tottenham et Everton, pour être contraint à la place à une course de 12 mois pour être apte au Qatar.

“Je n’ai joué que trois matchs, donc je ne pense pas être à 100%, mais je donnerai 100% à chaque match”, a déclaré Souttar. “Vers la fin là-bas, si vous demandez à l’un des gars, les jambes ont commencé à aller un peu au cours des 10 dernières minutes.

“Quand j’ai vu les six minutes supplémentaires, j’ai pensé” bon “, allons-y.” Et on a fini par s’en sortir.”